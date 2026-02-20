Acasă » Știri » Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? „Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt”

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 07:48
Alerta a fost dată în urmă cu 10 zile, atunci când Denisa Alexandra a dispărut fără urmă din Belgia, țara în care se stabilise împreună cu familia ei. Unde se afla, de fapt, adolescenta de doar 15 ani? Mama fetei a transmis un mesaj public.

Denisa Alexandra Romaniuc, fata de 15 ani stabilită în Belgia și dată dispărută de familie, a fost găsită în România. Lipsa tinerei a fost semnalată în urmă cu 10 zile, atunci când fusese văzută ultima dată într-o gară din Germania, orașul Köln.

Unde a fost găsită Denisa, românca de 15 ani dispărută în Belgia

Dispariția Denisei a fost semnalată atât în Belgia, Germania și România, fiind căutată la nivel european. În urmă cu mai puțin de 24 de ore, joi, 19 februarie, adolescenta a fost găsită de autoritățile din Craiova. Se pare că fata ar fi decis să plece de lângă părinții ei, alături de care locuia în Belgia, după o ceartă în familie.

”Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt. La câte fac și la câte am făcut să o pot aduce pe Denisa acasă… pentru că este o săptămână de când eu nu dorm, nu mănânc, nu mai știu… sunt ca un robot, nu mai gândesc (…) Nu a plecat cu niciun iubit, nu și-a luat documente de acasă, nu și-a luat haine, nu și-a luat nimic, pur și simplu nu a mai ajuns la școală (…) Am telefonat la ea și am vrut să văd de ce nu a ajuns la școală.

Era foarte speriată, plângea, mi-a spus că nu este bine și s-a închis telefonul. Atunci a fost ultimul apel pe care l-am avut cu ea (…) Atunci când eu am ajuns acasă, era plecată”, a spus mama adolescentei, pe Facebook.

Fata a plecat din Belgia alături de un prieten, au mers inițial în Germania, apoi s-au îndreptat spre România. Căutările s-au încheiat cu succes, polițiștii din Craiova fiind cei care au identificat-o pe fată.

”Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru implicarea în căutarea Denisei Alexandra Romaniuc, care a fost dispărută din Belgia în data de 10.02.2026.

Vă mulțumesc pentru distribuiri, pentru comentariile pozitive și chiar pentru cele negative – fiecare reacție a ajutat la răspândirea informației. Denisa a fost găsită astăzi de polițiști în Craiova. Este bine și sănătoasă, slavă Domnului! Vă mulțumim încă o dată tuturor pentru sprijin!”, a transmis o persoană din familia Denisei, pe Facebook.

×