Ce se întâmplă dacă pui zaț de cafea la rădăcinile plantelor, de fapt? Nu e atât de util pe cât se crede

Cafeaua este alimentul cel mai folosit în prima parte a zilei, dimineața, atunci când vrei să ai un boost de energie. Din obișnuință sau plăcere, dorință de energie sau iubire de aromă, oamenii văd cafeaua ca pe o prietenă de nădejde. Chiar dacă aceasta a devenit un element permanent în viața unora dintre oameni, mulți nu știu că și zațul lăsat pe fundul ibricul sau pe fundul cănii din care au savurat-o are un rol.

Un articol scris de site-ul de știri The Guardian explică cum zațul de cafea poate avea capacități benefice, dar și distructive, iar totul depinde de cum și în ce context este folosită. După ce a fost ridicată întrebarea despre capacitățile sale de fertilizare ale solului a avut loc un experiment în care s-a încercat demontarea sau aprobarea teoriilor.

Zațul de cafea: dușman sau inamic al plantelor?

Impresia că beneficiem de substanțe nutritive pe care nici măcar nu știm că le avem în casă este una mai mult decât ideală, mai ales dacă ne gândim la cei care sunt pasionați de grădinărit. Nu trebuie să faci nimic, decât să bei o cafea și, ulterior, să arunci zațul într-un ghiveci. Să aștepți o perioadă scurtă și să observi că are efecte pozitive, ba chiar să vezi și o mică floare. Dar nu este atât de ușor.

Deși ar părea că zațul este o pătură de absorție, pentru că are o textură umedă, realitatea este total diferită. Aplicarea acestuia într-un strat solid, devenind o barieră, deoarece textura zațului este, de fapt, concentrată și vâscoasă.

Totuși, dacă este aplicat într-un strat subțire, poate avea efecte pozitive asupra plantelor. Fiind un fertilizant natural are și caracteristici benefice solului și atrage vietăți care acționează în sprijinul îmbunătățirii structurii solului, precum: microorganisme, râme și insecte.

Experiment simplu, rezultat neașteptat

După ce zațul a fost introdus la baza unei plante în ghiveci s-au așteptat rezultatele, care nu au fost conform cu impresiile lăsate de această idee. După ce zațul a fost amestecat cu solul, acesta a devenit un bloc impermeabil. În acest fel, după ce apa a fost turnată, nu a fost absorbită în pământ, ci a rămas la baza plantei, neintegrată în sol.

Potrivit specialiștilor, amestecat cu îngrășământ organic, zațul este benefic, dar în cantități mici. Atât timp cât este utilizat într-o cantitate mare, acesta devenine un inamic al plantelor, provocânu-le mai mult rău decât bine.

