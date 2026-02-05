Planta pe care nu e bine să o ai în casă. Este extrem de periculoasă

Există mai multe plante de interior care sunt nocive sau toxice (chiar periculoase) atât pentru om, cât și pentru animalele de companie. Deși sunt decorative, și ușor de întreținut, experții ne sfătuiesc să le ținem cât mai departe.

Fie că ești pasionat de grădină, plante sau natură, fie că pur și simplu ai decis să își decorezi casa/camera cu plante ornamentale în ghiveci, specialiștii atrag atenția asupra uneia dintre el. Este vorba despre una dintre cele mai vândute și populare plante exotice: Cycas Revoluta (palmierul Sago)

De ce e bine să eviți această plantă de apartament

Palmierul Sago este planta care pare să fie perfectă pentru cei care își doresc o redecorare de efect a locuinței/camerei. Seamănă cu un palmier în miniatură, însă puțini știu că este una dintre cele mai toxice plante de interior, în special pentru animalele de companie. La prima vedere pare să fie decorul perfect, frunze lungi, groase, și tulpină rigidă asemenea unui palmier, însă în spatele aspectului impecabil, această plantă ascunde un risc pe care puțini îl știu: toate părțile plantei (tulpină și frunze) sunt toxice, în special semințele și polenul.

Semințele acestei plante conțin cycasin, o toxină care – în cazul în care sunt ingerate -poate provoca leziuni hepatice grave, diaree, vărsături și chiar deces. În cazul în care sunt ingerate de om pot provoca dureri abdominale și insuficiență hepatică.

Dacă totuși nu puteți renunța la palmierul Sago, specialiștii recomandă poziționarea lui într-un loc cât mai ferit, într-un loc cât mai inaccesibil pentru animalele de companie și copii – mai ales că este o plantă longevivă și rezistentă.

Polenul nu reprezintă un major pericol, iar inhalarea lui poate provoca alergii ușoare (strănut sau iritații minore ale căilor respiratorii sau ochilor). Atingerea frunzelor sau a tulpinii nu este periculoasă, însă este importantă adoptarea unei igiene corecte (săpălarea mâinilor) după contact.

