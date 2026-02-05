Acasă » Știri » Planta pe care nu e bine să o ai în casă. Este extrem de periculoasă

Planta pe care nu e bine să o ai în casă. Este extrem de periculoasă

De: Irina Vlad 05/02/2026 | 14:21
Planta pe care nu e bine să o ai în casă. Este extrem de periculoasă
Planta pe care nu e bine să o ai în casă. Este extrem de periculoasă/ sursă foto: social media

Există mai multe plante de interior care sunt nocive sau toxice (chiar periculoase) atât pentru om, cât și pentru animalele de companie. Deși sunt decorative, și ușor de întreținut, experții ne sfătuiesc să le ținem cât mai departe.

Fie că ești pasionat de grădină, plante sau natură, fie că pur și simplu ai decis să își decorezi casa/camera cu plante ornamentale în ghiveci, specialiștii atrag atenția asupra uneia dintre el. Este vorba despre una dintre cele mai vândute și populare plante exotice: Cycas Revoluta (palmierul Sago)

De ce e bine să eviți această plantă de apartament

Palmierul Sago este planta care pare să fie perfectă pentru cei care își doresc o redecorare de efect a locuinței/camerei. Seamănă cu un palmier în miniatură, însă puțini știu că este una dintre cele mai toxice plante de interior, în special pentru animalele de companie. La prima vedere pare să fie decorul perfect, frunze lungi, groase, și tulpină rigidă asemenea unui palmier, însă în spatele aspectului impecabil, această plantă ascunde un risc pe care puțini îl știu: toate părțile plantei (tulpină și frunze) sunt toxice, în special semințele și polenul.

Cycas Revoluta (palmierul Sago)/ sursă foto: social media

Semințele acestei plante conțin cycasin, o toxină care – în cazul în care sunt ingerate -poate provoca leziuni hepatice grave, diaree, vărsături și chiar deces. În cazul în care sunt ingerate de om pot provoca dureri abdominale și insuficiență hepatică.

Dacă totuși nu puteți renunța la palmierul Sago, specialiștii recomandă poziționarea lui într-un loc cât mai ferit, într-un loc cât mai inaccesibil pentru animalele de companie și copii – mai ales că este o plantă longevivă și rezistentă.

Polenul nu reprezintă un major pericol, iar inhalarea lui poate provoca alergii ușoare (strănut sau iritații minore ale căilor respiratorii sau ochilor). Atingerea frunzelor sau a tulpinii nu este periculoasă, însă este importantă adoptarea unei igiene corecte (săpălarea mâinilor) după contact.

Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor Accuweather

Copacul sub care nu trebuie să stai când plouă. Seva lui fatală este ca un acid

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este deloc mare
Știri
Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este deloc mare
Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu
Știri
Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
Gandul.ro
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Adevarul
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Digi 24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și...
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
Digi24
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii...
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
go4it.ro
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
Gandul.ro
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | A venit factura la curent
BANCUL ZILEI | A venit factura la curent
Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este ...
Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este deloc mare
Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu
Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu
Ei sunt Dana și Tibi, frații înecați în pârâul din spatele casei. Au fost înmormântați lângă ...
Ei sunt Dana și Tibi, frații înecați în pârâul din spatele casei. Au fost înmormântați lângă alți doi frați ai lor
Cum se calculează factura la întreținere pentru bucureștenii fără căldură. Nu plătesc prețul întreg
Cum se calculează factura la întreținere pentru bucureștenii fără căldură. Nu plătesc prețul întreg
Mesajul apropiaților după moartea lui Victor Kapra: „I-am simțit prietenia și ajutorul”
Mesajul apropiaților după moartea lui Victor Kapra: „I-am simțit prietenia și ajutorul”
Vezi toate știrile
×