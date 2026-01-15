Copacul sub care nu trebuie să stai când plouă. Seva lui fatală este ca un acid

Multe plante din sunt extrem de periculoase pentru oameni, dar un arbore anume este deosebit de dăunător atunci când oamenii ajung prea aproape de el.

Este vorba despre arborele Manchineel, considerat cel mai periculos de pe planetă. Copacul nici măcar nu este foarte rar întâlnit, iar acolo unde poate fi găsit este adesea însoțit de semne de avertizare și o bandă roșie pictată în jurul trunchiului său, ca avertisment pentru toți cei care trec pe acolo. Deși nu toți arborii manchineel sunt astfel pictați, ei necesită un avertisment, deoarece sunt una dintre cele mai periculoase specii de plante din lume.

Copacul este originar din zonele de coastă din sudul Floridei, precum și din nordul Americii Centrale și de Sud și Caraibe. Copacii trăiesc pe plaje sau în ape sărate. Au tendința să crească în grupuri și pot fi găsiți printre mangrove.

Acest copac îi poate păcăli pe cei care nu îl cunosc

Arborele este destul de atractiv vizual și are fructe simple sau perechi, dulci și mici, asemănătoare merelor. Natura parfumată a fructului verde strălucitor sau galben-verzui a atras și otrăvit conchistadorii spanioli, marinarii naufragiați și turiștii din zilele noastre.

În timpul unei călătorii, legendarul căpitan James Cook și echipajul său au dat peste acest copac. Oamenii săi aveau nevoie de provizii, așa că Cook le-a ordonat să adune apă proaspătă și să taie lemn din acest copac. În timpul acestui proces, membrii echipajului și-au frecat ochii, ceea ce, se pare, le-a provocat acestora orbire, lucru care a durat două săptămâni.

Consumul fructului duce la o intoxicație severă. Mai mult, persoanele care stau la umbra sa încep să aibă simptomele unei dermatite din cauza toxinelor eliminare de arbore, iar dacă plouă, apa care intră în contact cu copacul devine extrem de acidă. Arsurile provocate de seva acidă a arborelui sunt grave și permanente, susțin specialiștii.

Mai mult, seva copacului conține neurotoxine puternice, care afectează puternic și uneori ireversibil sistemul nervos în caz de expunere prelungită.

