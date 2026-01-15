Acasă » Știri » Știri externe » Copacul sub care nu trebuie să stai când plouă. Seva lui fatală este ca un acid

Copacul sub care nu trebuie să stai când plouă. Seva lui fatală este ca un acid

De: Daniel Matei 15/01/2026 | 06:10
Copacul sub care nu trebuie să stai când plouă. Seva lui fatală este ca un acid
Sursa foto: Shutterstock

Multe plante din sunt extrem de periculoase pentru oameni, dar un arbore anume este deosebit de dăunător atunci când oamenii ajung prea aproape de el.

Este vorba despre arborele Manchineel, considerat cel mai periculos de pe planetă. Copacul nici măcar nu este foarte rar întâlnit, iar acolo unde poate fi găsit este adesea însoțit de semne de avertizare și o bandă roșie pictată în jurul trunchiului său, ca avertisment pentru toți cei care trec pe acolo. Deși nu toți arborii manchineel sunt astfel pictați, ei necesită un avertisment, deoarece sunt una dintre cele mai periculoase specii de plante din lume.

Copacul este originar din zonele de coastă din sudul Floridei, precum și din nordul Americii Centrale și de Sud și Caraibe. Copacii trăiesc pe plaje sau în ape sărate. Au tendința să crească în grupuri și pot fi găsiți printre mangrove.

Acest copac îi poate păcăli pe cei care nu îl cunosc

Arborele este destul de atractiv vizual și are fructe simple sau perechi, dulci și mici, asemănătoare merelor. Natura parfumată a fructului verde strălucitor sau galben-verzui a atras și otrăvit conchistadorii spanioli, marinarii naufragiați și turiștii din zilele noastre.

În timpul unei călătorii, legendarul căpitan James Cook și echipajul său au dat peste acest copac. Oamenii săi aveau nevoie de provizii, așa că Cook le-a ordonat să adune apă proaspătă și să taie lemn din acest copac. În timpul acestui proces, membrii echipajului și-au frecat ochii, ceea ce, se pare, le-a provocat acestora orbire, lucru care a durat două săptămâni.

Consumul fructului duce la o intoxicație severă. Mai mult, persoanele care stau la umbra sa încep să aibă simptomele unei dermatite din cauza toxinelor eliminare de arbore, iar dacă plouă, apa care intră în contact cu copacul devine extrem de acidă. Arsurile provocate de seva acidă a arborelui sunt grave și permanente, susțin specialiștii.

Mai mult, seva copacului conține neurotoxine puternice, care afectează puternic și uneori ireversibil sistemul nervos în caz de expunere prelungită.

CITEȘTE ȘI:

Locuința în care a copilărit David Bowie va deveni muzeu. Când vor fi gata lucrările de renovare

Donald Trump ar fi cerut un plan pentru invadarea Groenlandei. Ce spun generalii americani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Știri externe
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Surpriză neplăcută în cutia cu lapte de migdale de la supermarket: „Nu pot să cred că am băut asta”
Știri externe
Surpriză neplăcută în cutia cu lapte de migdale de la supermarket: „Nu pot să cred că am băut…
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
Digi 24
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru...
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Digi24
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor....
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii ...
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii oranj
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Vezi toate știrile
×