Fiul lui Cher a fost arestat după un scandal la o școală. Ce acuzații îi aduc autoritățile

De: Daniel Matei 03/03/2026 | 06:10
Fiul lui Cher a fost arestat după un scandal la o școală. Ce acuzații îi aduc autoritățile
Fiul cântăreței americane Cher, Elijah Allman, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat vineri după ce ar fi provocat un scandal la un liceu privat din New Hampshire.

Elijah Allman a fost acuzat de patru contravenții: două capete de acuzare de agresiune simplă, încălcarea proprietății private și amenințare. Allman, al cărui tată este regretatul Gregg Allman, ar fi făcut un scandal monstru în sala de mese a liceului. Autoritățile au fost chemate la fața locului, iar polițiștii au decis arestarea acestuia, scrie CBS News.

Între timp, Allman a fost eliberat pe cauțiune, însă urmează să fie prezentat în fața instanței, unde va trebui să de explicații pentru comportamentul său.

Fiul lui Cher a mai produs probleme de-a lungul timpului

Nu este prima dată când Elijah Allman provoacă probleme. În iunie anul trecut, a fost dus de urgență la spital după ce a fost găsit inconștient. Elijah a fost „foarte norocos că a supraviețuit”, au declarat la acea vreme surse apropiate.

O sursă a declarat presei că Cher se concentrează pe „a face tot ce poate pentru a-i oferi ajutorul de care are nevoie.

„Ca orice mamă, singura preocupare a lui Cher în acest moment este bunăstarea fiului ei și face tot ce poate pentru a-i oferi ajutorul de care are nevoie”, au spus sursele.

Elijah are un istoric de abuz de substanțe, Cher solicitând o tutelă pentru a-i controla accesul la banii săi în urmă cu doi ani. Artista a susținut anterior că fiul său este „total incapabil să-și gestioneze propriile resurse financiare din cauza unor probleme grave de sănătate mintală și abuz de substanțe”, mai notează sursa citată.

