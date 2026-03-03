Fiul lui Cher a fost arestat după un scandal la o școală. Ce acuzații îi aduc autoritățile

Fiul cântăreței americane Cher, Elijah Allman, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat vineri după ce ar fi provocat un scandal la un liceu privat din New Hampshire.
Elijah Allman a fost acuzat de patru contravenții: două capete de acuzare de agresiune simplă, încălcarea proprietății private și amenințare. Allman, al cărui tată este regretatul Gregg Allman, ar fi făcut un scandal monstru în sala de mese a liceului. Autoritățile au fost chemate la fața locului, iar polițiștii au decis arestarea acestuia, scrie CBS News.
Între timp, Allman a fost eliberat pe cauțiune, însă urmează să fie prezentat în fața instanței, unde va trebui să de explicații pentru comportamentul său.
Nu este prima dată când Elijah Allman provoacă probleme. În iunie anul trecut, a fost dus de urgență la spital după ce a fost găsit inconștient. Elijah a fost „foarte norocos că a supraviețuit”, au declarat la acea vreme surse apropiate.
O sursă a declarat presei că Cher se concentrează pe „a face tot ce poate pentru a-i oferi ajutorul de care are nevoie.
„Ca orice mamă, singura preocupare a lui Cher în acest moment este bunăstarea fiului ei și face tot ce poate pentru a-i oferi ajutorul de care are nevoie”, au spus sursele.
Elijah are un istoric de abuz de substanțe, Cher solicitând o tutelă pentru a-i controla accesul la banii săi în urmă cu doi ani. Artista a susținut anterior că fiul său este „total incapabil să-și gestioneze propriile resurse financiare din cauza unor probleme grave de sănătate mintală și abuz de substanțe”, mai notează sursa citată.
