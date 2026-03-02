Acasă » Știri » Știri externe » A fost anunțată cauza oficială a morții actorului Robert Carradine. La ce concluzie au ajuns medicii legiști

A fost anunțată cauza oficială a morții actorului Robert Carradine. La ce concluzie au ajuns medicii legiști

De: Daniel Matei 03/03/2026 | 00:50
Moartea actorului Robert Carradine a fost declarată oficial ca fiind o sinucidere în urma autopsiei.

Actorul din „Lizzie McGuire”, care se luptase cu tulburarea bipolară timp de decenii, a murit luni, 23 februarie, la vârsta de 71 de ani, iar înregistrările online ale Biroului de Medicină Legală din Los Angeles au menționat cauza morții ca fiind o leziune cerebrală anoxică, scrie bangpremier.com.

Familia lui Robert a confirmat trecerea în neființă într-un comunicat transmis presei. „Într-o lume care poate părea atât de întunecată, Bobby a fost întotdeauna un far de lumină pentru toți cei din jurul său. Suntem îndurerați de pierderea acestui suflet frumos și dorim să recunoaștem lupta curajoasă a lui Bobby împotriva luptei sale de aproape două decenii cu tulburarea bipolară”, a transmis familia.

Fratele său mai mare, Keith Carradine, și el actor, a declarat pentru Deadline că familia își dorește ca lumea să afle despre boala mintală a fratelui său.

„Vrem ca oamenii să știe asta și nu este nicio rușine în asta. Vreau să celebrez lupta sa cu asta și să-i celebrez sufletul frumos. Era profund talentat și ne va fi dor de el în fiecare zi. Ne vom consola văzând cât de amuzant putea fi, cât de înțelept și de tolerant era. Așa era fratele meu mai mic”, a spus acesta.

În 2009, fratele vitreg al actorului, David Carradine, a murit la 72 de ani, în urma unei asfixieri accidentale într-o cameră de hotel din Thailanda. Robert Carradine declara ulterior că problemele sale psihice s-au declanșat după moartea acestuia, iar mai târziu a fost diagnosticat cu tulburare bipolară.

Născut în 1954, Robert Carradine a fost cel mai mic fiu al actorului John Carradine. Avea doi frați vitregi mai mari, David și Bruce, și doi frați, Keith și Christopher. Cu excepția lui Christopher, toți au urmat o carieră în actorie.

Debutul său cinematografic a avut loc în 1972, în filmul The Cowboys, alături de John Wayne. Au urmat roluri în filmul premiat cu Oscar Coming Home și în producția lui Martin Scorsese din 1973, Mean Streets, unde a apărut alături de fratele său David. În 1980, a jucat în The Long Riders împreună cu frații săi David și Keith, interpretând membrii unei familii de bandiți celebri din Vestul Sălbatic. Filmul a fost cunoscut pentru distribuția sa formată din frați celebri care jucau roluri de frați și pe ecran.

