Fiica lui Bruce Willis și a lui Demi Moore spune că e nevoită să aibă patru joburi pentru a-și întreține copilul. De ce a ajuns în această situație

Actrița americană Rumer Willis, fiica actorilor Bruce Willis și Demi Moore, spune că are patru locuri de muncă simultan pentru a se întreține pe ea și pe fiica ei, respingând afirmațiile conform cărora se bazează financiar pe părinții ei.

Conform Yahoo, actrița în vârstă de 38 de ani a distribuit o postare pe Instagram pe 16 februarie în care declară că este independentă din punct de vedere financiar și respinge zvonurile potrivit cărora s-ar baza pe numele și averile părinților săi pentru a trăi, scrie MSN.

„Am patru locuri de muncă diferite pentru a-mi întreține fiica. Sunt singura care îmi întrețin fiica. Nu trăiesc dintr-un fond fiduciar și nu primesc bani de la părinții mei”, a transmis ea.

Ea a adăugat că primește puțin ajutor în îngrijirea fiicei sale de cele mai multe ori.

„Deci, ce-ar fi să vă opriți înainte să judecați și să presupuneți?”, a mai transmis aceasta.

Willis are o fetiță, Louetta, născută în 2023, pe care o are împreună cu fostul ei partener, muzicianul Derek Richard Thomas.

Declarația a urmat unei postări pe Instagram despre realitățile mamelor singure, care a atras comentarii pe care Willis le-a descris ca fiind „neinformate” și „nepoliticoase”, potrivit revistei People. Unii urmăritori au sugerat că aceasta beneficiază de sprijin financiar din partea părinților ei.

Deși a recunoscut că sprijinul familial poate servi drept plasă de siguranță, Willis a spus că este conștientă de privilegiile sale, dar nu depinde financiar de acestea.

Actrița a adăugat că a petrecut ani de zile fiind principala susținătoare a familiei nu numai pentru copilul ei, ci și pentru alții, chiar în timp ce se confrunta cu sarcina, lipsa unui loc de muncă stabil și incertitudinea caracteristică profesiilor liberale, mai notează sursa citată.

