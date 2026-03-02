S-au căsătorit în cel mai mare secret, dar acum divorțează! Actrița celebră este părăsită de soțul ei, la 7 luni de la marele pas

Jaime King divorțează de cel de-al doilea soț al ei, Austin Sosa. El a depus actele de divorț de fosta actriță din „Hart of Dixie”, în vârstă de 46 de ani, joi, 22 ianuarie, potrivit unor documente publicate în presa americană.

Nu este foarte clar când s-au căsătorit exact cei doi, pentru că nunta a fost organizată în secret, dar revista PEOPLE scria în iulie 2025 că Sosa și King erau logodiți. La acea vreme, reprezentantul lui King a confirmat vestea pentru PEOPLE, spunând că actrița este „recunoscătoare” pentru sprijinul din partea fanilor.

Actrița a cerut acum discreție, subliniind că fii ei, Leo (10 ani) și James (12 ani), sunt prioritatea sa.

Jaime King și Austin Sosa se căsătoriseră în secret

King este mama a doi fii, Leo, în vârstă de 10 ani, și James, în vârstă de 12 ani, pe care îi are cu fostul ei soț, Kyle Newman.

În septembrie, ea a menționat pe scurt logodna ei într-un episod din Juicy Scoop cu Heather McDonald, spunând că ea și Sosa „s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni”.

King și Newman, în vârstă de 47 de ani, s-au căsătorit în 2007. Ea a depus actele de divorț de Newman în mai 2020, iar divorțul lor a fost finalizat în septembrie 2023.

Lui Newman i s-a acordat custodia fizică exclusivă a fiilor lor în martie 2025. Un judecător a decis că, deși Newman și King vor împărți custodia legală a fiilor lor, lui Newman i s-a acordat dreptul de a lua deciziile atunci când vine vorba despre copii.

