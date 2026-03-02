Acasă » Știri » Pavel Bartoș, gafă la Românii au Talent! Fanii l-au taxat imediat: „Loc uitat de lume și sărac? Eu zic să vă uitați la Capitală”

De: Irina Maria Daniela 02/03/2026 | 12:48
Sursa foto: Facebook
Ediția de vineri seară a show-ului „Românii au talent” a fost marcată de o interpretare inedită și un moment neașteptat. La câteva secunde după ce o fetiță din Vaslui și-a încheiat prestația, juratul Mihai Bobonete a apăsat Golden Buzz, trimițând-o direct în semifinală.

Momentul, care a avut un impact emoțional asupra publicului, a venit la pachet și cu o situație fără precedent. Amfitrionul show-ului de talente, Pavel Bartoș, a descris reprezentația ca fiind una care poate schimba destinul unui copil provenit dintr-un loc modest, dar cu un talent autentic. Precizarea făcută de cunoscutul prezentator a fost taxată scump de către internauți.

Pavel Bartoș, gafă la Românii au Talent!

Miruna Fecioru, adolescenta de 12 ani care a impresionat audiența, și-a descoperit pasiunea pentru muzică la doar cinci ani. Tânăra a fost crescută într-un mediu care a încurajat-o să își urmeze visul, iar astfel a participat la numeroase concursuri de-a lungul timpului.

Pe scena de la „Românii au talent”, adolescenta a interpretat piesa „The Moment of Silence”, semnată de Ovidiu Anton. Prestația i-a emoționat pe jurați, motiv pentru care Mihai Bobonete s-a ridicat în picioare și a apăsat butonul auriu.

Pavel Bartoș, gazda emisiunii, a descris momentul ca fiind unul care poate schimba viața unui copil provenit dintr-un loc modest. Mențiunea prezentatorului a fost aspru criticată de cei din mediul online.

„Și iată clipa care schimbă tot: Golden Buzz! Pentru o fetiță dintr-un loc uitat, sărăcit, unde vocea ei a apărut ca o lumină neașteptată! Miruna a cântat cu o emoție care nu poate fi învățată. Este dovada vie că fiecare poate reuși, dacă are harul să cânte cu sufletul. Acest Golden Buzz este pentru copiii care se nasc în locuri neînsemnate, dar au ceva minunat de oferit. Ei merită toată încurajarea și susținerea noastră”, a spus Pavel Bartoș.

Fanii l-au taxat după ce a zis că Vaslui e „uitat, sărăcit”

Miruna Fecioru, adolescenta de 12 ani de la Românii au talent. Sursa foto: Facebook

Internauții nu au întârziat să își exprime nemulțumirile cu privire la discursul actorului. Pe YouTube, în secțiunea de comentarii, mulți au ținut să îl critice pentru cuvintele folosite.

„Dintr-o zonă neînsemnată!!!! Domnule Bartoș, poate ai vrut să spui dintr o zonă binecuvântată… să nu uităm că zona noastră a Moldovei a dat, de-a lungul istoriei, oameni mulți deștepți și talentați acestei țări, să nu uităm și contemporanii Nadia Comăneci, Loredana Groza, Andreea Marin, Iulia Vântur, Mihaela Rădulescu, Costel Bojoc, Micuțu, Bordea și mulți alți sportivi, oameni de tv și actori sunt din Moldova.”

„Vaslui, loc uitat de lume și sărac? Eu zic să vă uitați la capitala noastră, că e o rușine față de majoritatea capitalelor din Europa. (murdară, scumpă, oameni periculoși, puncte turistice puține)” – au fost doar câteva dintre mesajele trimise.

Pe de altă parte, juratul Mihai Bobonete a susținut că prestația nu avea nevoie de explicații suplimentare, fiind convins că Miruna are un dar special. Actorul a declarat că fetița are ceva aparte.

„Ce mai e de zis? Miruna, îmi pare rău, n-am știut ce să zic și tot aveam un Golden Buzz și m-am gândit că poate ție îți trebuie. E un moment care nu necesită foarte multe vorbe. E foarte talentată și are ceva aparte față de tot ce am văzut până acum”, a transmis Mihai Bobonete.

×