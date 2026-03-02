Amenzi şi de 10.000 de lei pentru românii care își montează aer condiționat. Greșeala care îi lasă fără bani

Sezonul cald începe să își facă prezența, cel puțin în calendar. Chiar dacă meteorologii încă anunță coduri de ninsori în partea de sud a țării, aerul condiționat devine un aparat obligatoriu în marile orașe ale României. Pe de altă parte, există câteva reguli stricte de montare a acestuia, iar nerespectarea regulilor duce la amenzi care riscă să te usture la buzunar.

Aparatele de aer condiționat vor mai putea fi amplasate pe fațadele blocurilor doar „în linie” și trebuie racordate la rețeaua de canalizare, conform unor reguli stabilite de autoritățile locale din Făgăraș. Cei care dețin astfel de aparate sunt nevoiți să ia o serie de măsuri de remediere a deficiențelor. Noile reguli urmează să fie aprobate de Consiliul Local Făgăraş în şedinţa de plen de joi, 26 februarie.

Amenzi cuprinse între 500 și 10.000 de lei

Prin acelaşi act normativ este reglementată şi montarea antenelor pe clădiri, dar şi a altor elemente pe faţadele imobilelor. Totodată, prin proiectul ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local, deţinătorii aparatelor de aer condiţionat vor avea la dispoziţie 12 luni pentru a remedia deficienţele. Concret, ei vor avea obligaţia să mascheze toate cablurile vizibile şi să ia măsuri pentru gestionarea condensului, astfel încât să nu mai picure apă din aparate.

În proiectul de regulament se arată că acestea vor fi montate în spaţii tehnice dedicate, pe acoperiş sau pe terasele necirculabile, astfel încât impactul vizual să fie minim. În cazul în care aceste soluţii nu vor putea fi aplicate, aceste aparate vor putea fi instalate pe faţadele secundare, iar montajul pe faţadele principale va fi permis doar în situaţii excepţionale şi cu obţinerea tuturor avizelor necesare.

În regulament este precizat și faptul că aparatele montate pe faţade vor fi montate „în linie” nu în zig-zag. O altă condiţie este ca, în cazul în care aparatele sunt montate deasupra ferestrelor vecinilor sau a unor zone intens circulate, acestea să fie prevăzute cu sisteme de protecţie împotriva condensului şi de colectare a apelor (conducte ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare).

Cei care încalcă prevederile noului regulament riscă să primească amenzi cuprinse între 500 și 10.000 de lei. De asemenea, pot fi aplicate sancţiuni complementare (demontarea echipamentelor, refacerea faţadelor, suspendarea dreptului de utilizare a echipamentului).

