Acasă » Știri » Amenzi şi de 10.000 de lei pentru românii care își montează aer condiționat. Greșeala care îi lasă fără bani

Amenzi şi de 10.000 de lei pentru românii care își montează aer condiționat. Greșeala care îi lasă fără bani

De: Irina Maria Daniela 02/03/2026 | 13:41
Amenzi şi de 10.000 de lei pentru românii care își montează aer condiționat. Greșeala care îi lasă fără bani
Amendă pentru români! Sursa foto: arhivă Cancan

Sezonul cald începe să își facă prezența, cel puțin în calendar. Chiar dacă meteorologii încă anunță coduri de ninsori în partea de sud a țării, aerul condiționat devine un aparat obligatoriu în marile orașe ale României. Pe de altă parte, există câteva reguli stricte de montare a acestuia, iar nerespectarea regulilor duce la amenzi care riscă să te usture la buzunar.

Aparatele de aer condiționat vor mai putea fi amplasate pe fațadele blocurilor doar „în linie” și trebuie racordate la rețeaua de canalizare, conform unor reguli stabilite de autoritățile locale din Făgăraș. Cei care dețin astfel de aparate sunt nevoiți să ia o serie de măsuri de remediere a deficiențelor. Noile reguli urmează să fie aprobate de Consiliul Local Făgăraş în şedinţa de plen de joi, 26 februarie.

Amenzi cuprinse între 500 și 10.000 de lei

Prin acelaşi act normativ este reglementată şi montarea antenelor pe clădiri, dar şi a altor elemente pe faţadele imobilelor. Totodată, prin proiectul ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local, deţinătorii aparatelor de aer condiţionat vor avea la dispoziţie 12 luni pentru a remedia deficienţele. Concret, ei vor avea obligaţia să mascheze toate cablurile vizibile şi să ia măsuri pentru gestionarea condensului, astfel încât să nu mai picure apă din aparate.

În proiectul de regulament se arată că acestea vor fi montate în spaţii tehnice dedicate, pe acoperiş sau pe terasele necirculabile, astfel încât impactul vizual să fie minim. În cazul în care aceste soluţii nu vor putea fi aplicate, aceste aparate vor putea fi instalate pe faţadele secundare, iar montajul pe faţadele principale va fi permis doar în situaţii excepţionale şi cu obţinerea tuturor avizelor necesare.

În regulament este precizat și faptul că aparatele montate pe faţade vor fi montate „în linie” nu în zig-zag. O altă condiţie este ca, în cazul în care aparatele sunt montate deasupra ferestrelor vecinilor sau a unor zone intens circulate, acestea să fie prevăzute cu sisteme de protecţie împotriva condensului şi de colectare a apelor (conducte ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare).

Cei care încalcă prevederile noului regulament riscă să primească amenzi cuprinse între 500 și 10.000 de lei. De asemenea, pot fi aplicate sancţiuni complementare (demontarea echipamentelor, refacerea faţadelor, suspendarea dreptului de utilizare a echipamentului).

CITEȘTE ȘI:

Autorizare turistică 2026. Care este procedura și ce se întâmplă dacă nu o ai

Amendă de 1.620 de lei pentru șoferii care fac greșeala asta. Mulți nu știu ce prevede legea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat unuia casa lângă capul meu”
Știri
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a…
Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului! Artista le-a făcut fanilor săi o surpriză de proporții, în timpul concertului
Știri
Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului! Artista le-a făcut fanilor săi o surpriză de…
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” /...
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost târâte într-un război pe care nu l-au ales”
Digi24
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost...
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Click.ro
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Digi 24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor...
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele...
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Actrițe și actori faimoși care au apărut dezbrăcați complet în filme. Pățania lui Sydney Sweeney
go4it.ro
Actrițe și actori faimoși care au apărut dezbrăcați complet în filme. Pățania lui Sydney Sweeney
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat ...
Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat unuia casa lângă capul meu”
Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului! Artista le-a făcut fanilor ...
Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului! Artista le-a făcut fanilor săi o surpriză de proporții, în timpul concertului
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Pavel Bartoș, gafă la Românii au Talent! Fanii l-au taxat imediat: „Loc uitat de lume și sărac? ...
Pavel Bartoș, gafă la Românii au Talent! Fanii l-au taxat imediat: „Loc uitat de lume și sărac? Eu zic să vă uitați la Capitală”
Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au înmulțit: bilanțul victimelor este în creștere! ...
Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au înmulțit: bilanțul victimelor este în creștere! Mai multe avioane americane s-au prăbușit
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a ...
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a marca momentul
Vezi toate știrile
×