Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Anunțul a fost făcut de stilistul actriței

Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Declarația îi aparține stilistului actriței, Law Roach. În timp ce discuta cu Access Hollywood pe covorul roșu la SAG Gala 2026, duminică, 1 martie, stilistul actriței a spus: „Nunta a avut deja loc, ați ratat-o”, scrie PEOPLE.

După ce un reporter a întrebat dacă lucrurile stau într-adevăr așa, Roach a confirmat râzând informația. Momentan, nici reprezentanții lui Tom Holland, nici cei ai actriței nu au comentat în mod oficial informația.

Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret

Speculațiile referitoare la o logodnă între Holland și Zendaya au început în timpul Premiilor Globurile de Aur 2025, pe 5 ianuarie, când Zendaya, în vârstă de 29 de ani, a fost văzută purtând un inel cu diamant pe degetul inelar al mâinii stângi. TMZ a confirmat vestea a doua zi, pe 6 ianuarie, citând surse apropiate cuplului.

În aceeași zi, o sursă din interior a declarat pentru PEOPLE că vedeta din Crowded Room, tot în vârstă de 29 de ani, „voia să o ceară în căsătorie (pe Zendaya) de ceva vreme. Întotdeauna a fost îndrăgostit de ea. Întotdeauna a știut că ea este aleasa”.

„Au ceva foarte special”, a adăugat sursa.

Zendaya și Tom Holland s-au logodit anul trecut

În septembrie 2025, Holland a rupt tăcerea cu privire la logodna cuplului când a corectat un reporter în timpul unui eveniment recent, după ce jurnalistul a făcut referire la Zendaya ca fiind iubita lui Holland.

În imaginile care circulă pe X, reporterul poate fi auzit spunând: „Am adus-o pe fiica mea și a avut ocazia să o cunoască pe prietena ta”. Holland a râs și a răspuns: „Logodnica”.

Relația celor doi este una de lungă durată. Primele zvonuri despre o poveste de iubire între cei doi actori au apărut acum nouă ani, iar îndrăgostiții au recunoscut în fața presei că au o relație în urmă cu cinci ani.

Cu toate că sunt cunoscuți pentru faptul că nu oferă prea multe detalii din viața lor privată, Tom a împărtășit recent câteva informații inedite despre relația lor, inclusiv posibilele planuri de viitor. Actorul a dat de înțeles, într-un interviu acordat revistei Men’s Health, că se va retrage, cel puțin temporar, din lumea filmului, atunci când va deveni tată.

„Când voi avea copii, nu mă veți mai vedea în filme. Voi juca golf și voi fi tată. În rest, voi dispărea de pe fața pământului”, a spus el în interviu.

