Alex Bodi, adevărul despre atacurile din Dubai! Ce se întâmplă acum în Emiratele Arabe Unite: „Nu trage lumea cu mitraliere, nu se aruncă bombe în timpul zilei”

De: Iancu Tatiana 02/03/2026 | 15:17
Alex Bodi / FOTO: Instagram

Alex Bodi face noi declarații despre situația din Dubai. Tot ce se întâmplă în țara islamică nu îl afectează, ba chiar pare foarte calm și își liniștește fanii, care se îngrijorează pentru el. Musculosul a transmis că și-ar dori ca România să ofere aceeași siguranță pe care o simte în Dubai și că, de fapt, influencerii care se plâng pe rețelele de socializare exagerează.

Alex Bodi a făcut un live pe Instagram în urmă cu câteva minute și a vorbit despre ce se întâmplă în Dubai, de fapt. A lăudat tactica defensivă a statului în care se află și a spus cum incendiile de la hotelurile de lux din Dubai nu au fost periculoase.

Alex Bodi, despre atacurile din Dubai

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-a afișat în mașină în timpul unui live, pe pagina sa de Instagram, și a părut teafăr, ba chiar a început să vorbească despre ce se petrece acum în Dubai, și că ar fi vorba, de fapt, despre exagerarea situației de către peisajul mediatic:

„Acum că s-au văzut incendii, televiziunile române au tendința să exagereze, să inducă lumea în panică, să alerteze, să exagereze cu orice fel de știre. A fost un foc la hotelul la Fermont. S-a stins foarte rapid, hotelul funcționează. Burj Al Arab la fel, incidentul de jos, de la piscină, s-a domolit. Lucrurile sunt deschise și în momentul de față, nu mai hrăniți haosul și panica între oameni, pentru că asta e mai periculos decât orice război. Gândiți-vă că sunt familii acasă, sunt părinți care își au copiii în Dubai, sunt familii separate, unii cu copii”, a zis Alex Bodi.

Acesta a mai vorbit și despre protecția garantată pe care statul din Emiratele Arabe Unite o oferă cetățenilor săi, dar și despre cum România nu poate oferi un asemenea scut de apărare.

„Aici s-au atacat anumite puncte ale bazelor americane și s-au atacat, să spunem așa, cu niște drone cu rachete mai mici. Iar faptul că Dubai este foarte bine pus la punct din punct de vedere strategic, militar, defensiv militar, să spunem așa, au interceptat peste 500 de, să spunem așa, atacuri iminente, da? Deci vă dați seama ce nivel de siguranță și ce scut aerian dețin Dubai-ul și Abu Dhabi? M-aș ruga și aș fi cel mai fericit ca țara noastră să aibă măcar 20% din această tehnologie într-un caz de calamitate, Doamne ferește! Rămășițele astea interceptate deasupra cerului sau traiectoria pe care o aveau au făcut anumite accidente posibile, niște avarii”, a mai adăugat acesta.

Alex Bodi. SURSA FOTO: Social media

Alex Bodi, atac la influencerii care au dramatizat situația din Dubai

Din vizor nu i-a scăpat nici pe cei care au făcut postări atunci când se aflau în Orientul Mijlociu și i-a acuzat de văicăreală. Mai mult decât atât, a zis că în Dubai nu e haos, din contră, dar și că aceștia fac postări alarmiste din comoditatea unui concediu.

„Iar ăștia care stau și plâng pe net și fac atâta zarvă… „vai, e groaznic. E foarte gravă situația.” Păi e gravă că ați rămas undeva în vacanță. E gravă că vi s-au anulat niște bilete de avion. Dar dacă, Doamne fereste, ar fi fost situație de alertă? Uite, oamenii circulă normal pe străzi. Circulă normal, nu trage lumea cu mitraliere, nu se aruncă bombe în timpul zilei. Doar că trebuie să acceptăm că trebuie să așteptăm. Înțelegi? Trebuie să așteptăm pentru că nici o companie aeriană, nici un stat nu-și asumă un așa risc, să lase zborurile operative libere în situații de genul. Pentru că n-ai cum. Toată lumea are o dorință de asta. Cum vreți să plecați? Ia! Cum vrem să plecăm, să zicem așa? Dacă nu se poate”, a mai declarat afaceristul pe Instagram.

Cum se desfășoară viața în Dubai după atacuri! Alex Bodi a surprins totul

Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”

Foto: Instagram / Video: Instagram

