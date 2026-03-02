Acasă » Știri » Cât costă să închiriezi un avion privat în Dubai, în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu. Alex Bodi este uluit!

Cât costă să închiriezi un avion privat în Dubai, în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu. Alex Bodi este uluit!

De: Iancu Tatiana 02/03/2026 | 16:39
Cât costă să închiriezi un avion privat în Dubai, în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu. Alex Bodi este uluit!

Alex Bodi se numără printre celebritățile care se află în Dubai în acest moment. Toți care vor să părăsească statul sunt condiționați de anularea zborurilor, iar mulți îi solicită ajutorul pentru a găsi zboruri înspre România, doar că prețurile biletelor depășesc ordinul sutelor de mii, în regim privat.

Alex Bodi a făcut un live pe pagina sa de Instagram și a transmis fanilor săi că situația nu este atât de gravă precum pare. Acesta a fost destul de relaxat, pe bancheta din spate a mașinii, și a adus în discuție și prețurile la care au ajuns biletele avioanelor în acest moment.

După ce a spus că a primit mult mesaje cu oameni care spun că ar plăti oricât numai ca să ajungă acasă în siguranță, Alex Bodi a declarat că suma pe care o cer companiile de avioane private este una enorm de mare:

Am primit, credeți-mă, nu exagerez, cred că sute de mesaje. Cum să facem, cum să plecăm, plătim oricând. Sunt foarte scumpe avioanele private. Vă dau și vă pun orice de la 3-4 brokeri. Prețul unui zbor cu un avion cu capacitate de 12-14 persoane pornește de la 100.000 de euro pe distanța Riad-Europa. Până la Roma au fost două zboruri. Am găsit cu prietenul meu, cu Alex, de la The Travel, la același preț. Zboruri cu prețuri enorm de mari. Costuri exagerate. Oamenii, îți dai seama, din disperare, sunt dispuși să plătească oricât. Dar nu ăsta e scopul. Nu ne dorim și nu-i necesar, pentru că Dubaiul, repet, nu e într-o situație critică, nu e un dușman, un inamic direct cu Iranul, ca să fim nevoiți să recurgem la așa ceva. Poate, vă zic sincer, nu vă mint, dacă era să fie totul foarte, foarte, foarte drastic, poate mă urcam și eu ieri în avion și plecam, a declarat Alex Bodi pe Instagram.

Ce se întâmplă în Dubai, de fapt

Dubaiul a intrat în alertă sâmbătă, după ce pe teritoriul statului au fost interceptate rachete și drone iraniene, iar în unele zone au avut loc explozii. Din cauza faptului că zborurile au fost anulate, Departamentul pentru Cultură și Turism – Abu Dhabi a transmis hotelurilor să adăpostească în continuare oamenii:

Având în vedere circumstanțele actuale și faptul că unii oaspeți au ajuns la data de check-out, dar nu pot călători din motive independente de voința lor, vă rugăm să le prelungiți șederea până când vor putea pleca. Costurile șederii prelungite vor fi acoperite de DCT Abu Dhabi, este comunicatul transmis.

