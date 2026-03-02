BANCUL ZILEI | Șeful spune un banc și toți râd, cu excepția unuia

Glumele bune îți dau mereu poftă de viață. Însă, uneori contează și cine încearcă să îți dea poftă de viață. Pentru asta am pregătit un banc potrivit la momentul nepotrivit. Potrivit pentru orice zi în care te afli la muncă, nepotrivit pentru o decizie care nu te va mai găsi în același loc.

Șeful spune un banc. Toți râd, cu excepția unuia.

-Tu de ce nu râzi?

-N-are rost! Mâine îmi dau demisia!

Elevii, profesorul și bancnota de 100 RON

Doi elevi se certau de mama focului, tocmai când profesorul intră în clasă…

Profesorul, deranjat, întreabă :

– De ce vă certați?

Unul dintre băieți răspunde:

– Am găsit o bancnotă de 100 RON și am decis să revină celui care spune cea mai mare minciună…!!

– Ar trebui să vă fie rușine, a spus profesorul indignat, când eram de vârsta voastră, nici măcar nu știam ce este aceea o minciună…!!

Băieții s-au uitat scurt unul la altul… i-au dat profesorului cei 100RON !!

Alte bancuri amuzante

La un interviu de angajare, un tip stă în fața directorului și acesta îl întreabă:

– Care e punctul tău forte?

Tipul răspunde:

– Sunt foarte sincer.

Directorul zâmbește și spune:

– Asta nu e întotdeauna un lucru bun…

Tipul răspunde:

– Nu-mi pasă ce credeți.

Directorul, amuzat, continuă cu o întrebare mai dificilă:

– Și care e punctul tău slab?

Tipul se gândește o secundă și spune:

– Mă rog… prea sincer, cred.

