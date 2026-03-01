Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit...

Dragă cititorule, CANCAN.RO îţi urează o primăvară frumoasă! Odată cu venirea ghioceilor, ţi-am pregătit un banc excepţional, perfect pentru a începe anotimpul cu zâmbetul pe buze.

Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit, practic ai sărit peste primul divorț.

Alte bancuri amuzante

Dorința pescarului

Un pescar prinde într-o zi un pește auriu. Peștele începe să vorbească:

— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc o dorință.

Pescarul se gândește mult și zice:

— Vreau un pod până în America, să pot merge cu mașina!

Peștele oftează:

— E cam complicat… tone de beton, mii de kilometri… Ai altă dorință?

Pescarul se gândește din nou:

— Atunci vreau să înțeleg femeile. Să știu ce gândesc, ce simt, de ce se supără, de ce spun „nimic” când e clar ceva…

Peștele stă pe gânduri, apoi întreabă:

— Podul îl vrei cu două sau cu patru benzi?

Lupul și iepurele găsesc un sac plin cu mâncare

Lupul şi iepurele găsesc un sac mare plin cu mâncare în pădure, imediat au început să se certe cine să ia sacul. La un moment dat lupul propune:

– Mă iepurilă, hai să facem aşa, sacul va reveni celui care reuşeşte dintr-o lovitură să-i scoată celuilalt mai mulţi dinţi.!

Iepurilă imediat a căzut de acord cu propunerea. Lupul zice:

– Hai tu primul.

Îşi face iepurele elan şi îl plesneşte peste bot pe lup din toată puterea încât acesta cade lat la pământ. Se scoală lupul, scuipă dinţii, îi numără şi zice:

– Şase.

După asta, îl apucă lupul de urechi pe iepure şi îi aplică aşa o lovitură că mai mai să-i rupă urechile. Scuipă iepurilă dinţii, numără:

– Patlu.

– Cum mă patru, imposibil! – se miră lupul…

– Pana mea, patlu, dacă doal patlu dinţi aveam?!

Un bărbat și o femeie adoptă un sconcs

Un bărbat şi o femeie mergeau cu maşina pe un drum de ţară. Tocmai îşi mutau mobila la părinţi. Bărbatul vede pe şosea un sconcs şi i se face milă de el, aşa că hotărăşte să-l ia cu el, dar nu mai era loc în porbagaj aşa că îi zice soţiei să-l ţină la picioarele ei.

-Măi, barbate, da’ mirosul??

-Las’ că o rezista el!

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac și când ajunge în varf se aruncă în gol. Se repeta faza de vreo două ori… între timp, pe o creangă alăturată, 2 păsări vorbesc:

– Iubito, nu crezi ca e timpul să-i spunem că e infiată?

Bulă și soacra lui

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | „Ce faci dacă dimineața te trezești cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?

BANC | „De ce plângi, Bulă?”