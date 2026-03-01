Acasă » Bancuri » Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit…

Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit…

De: David Ioan 01/03/2026 | 17:03
Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit...
Bancul începutului de primăvară | Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit...

Dragă cititorule, CANCAN.RO îţi urează o primăvară frumoasă! Odată cu venirea ghioceilor, ţi-am pregătit un banc excepţional, perfect pentru a începe anotimpul cu zâmbetul pe buze.

Dacă ai peste 30 de ani și nu te-ai căsătorit, practic ai sărit peste primul divorț.

Alte bancuri amuzante

Dorința pescarului

Un pescar prinde într-o zi un pește auriu. Peștele începe să vorbească:
— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc o dorință.
Pescarul se gândește mult și zice:
— Vreau un pod până în America, să pot merge cu mașina!
Peștele oftează:
— E cam complicat… tone de beton, mii de kilometri… Ai altă dorință?
Pescarul se gândește din nou:
— Atunci vreau să înțeleg femeile. Să știu ce gândesc, ce simt, de ce se supără, de ce spun „nimic” când e clar ceva…
Peștele stă pe gânduri, apoi întreabă:
— Podul îl vrei cu două sau cu patru benzi?

Lupul și iepurele găsesc un sac plin cu mâncare

Lupul şi iepurele găsesc un sac mare plin cu mâncare în pădure, imediat au început să se certe cine să ia sacul. La un moment dat lupul propune:

– Mă iepurilă, hai să facem aşa, sacul va reveni celui care reuşeşte dintr-o lovitură să-i scoată celuilalt mai mulţi dinţi.!
Iepurilă imediat a căzut de acord cu propunerea. Lupul zice:
– Hai tu primul.

Îşi face iepurele elan şi îl plesneşte peste bot pe lup din toată puterea încât acesta cade lat la pământ. Se scoală lupul, scuipă dinţii, îi numără şi zice:

– Şase.

După asta, îl apucă lupul de urechi pe iepure şi îi aplică aşa o lovitură că mai mai să-i rupă urechile. Scuipă iepurilă dinţii, numără:

– Patlu.

– Cum mă patru, imposibil! – se miră lupul…

– Pana mea, patlu, dacă doal patlu dinţi aveam?!

Un bărbat și o femeie adoptă un sconcs

Un bărbat şi o femeie mergeau cu maşina pe un drum de ţară. Tocmai îşi mutau mobila la părinţi. Bărbatul vede pe şosea un sconcs şi i se face milă de el, aşa că hotărăşte să-l ia cu el, dar nu mai era loc în porbagaj aşa că îi zice soţiei să-l ţină la picioarele ei.

-Măi, barbate, da’ mirosul??

-Las’ că o rezista el!

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac și când ajunge în varf se aruncă în gol. Se repeta faza de vreo două ori… între timp, pe o creangă alăturată, 2 păsări vorbesc:

– Iubito, nu crezi ca e timpul să-i spunem că e infiată?

Bulă și soacra lui

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | „Ce faci dacă dimineața te trezești cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?

BANC | „De ce plângi, Bulă?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Ce faci dacă dimineața te trezești cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Ce faci dacă dimineața te trezești cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?”
BANC | „De ce plângi, Bulă?”
Bancuri
BANC | „De ce plângi, Bulă?”
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei /...
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său
Adevarul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri...
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Digi 24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 3+9=5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Haos total la FCSB! Becali pregătește lovitura care i-ar putea atrage retrogradarea
Martie incendiar pe Netflix. Premiere exclusive și reveniri care fac valuri
Martie incendiar pe Netflix. Premiere exclusive și reveniri care fac valuri
Reduceri uriașe la Postăvaru la final de sezon! Cât plătești pentru telecabine și telescaune
Reduceri uriașe la Postăvaru la final de sezon! Cât plătești pentru telecabine și telescaune
Steliana Nistor a devenit mamă! „Micuța chinezoaică” trăiește cea mai mare bucurie a vieții
Steliana Nistor a devenit mamă! „Micuța chinezoaică” trăiește cea mai mare bucurie a vieții
Alertă pentru românii care pleacă în UK! Fără ETA nu mai treci granița. Taxa care îți schimbă ...
Alertă pentru românii care pleacă în UK! Fără ETA nu mai treci granița. Taxa care îți schimbă planurile
Vezi toate știrile
×