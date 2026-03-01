BANCUL ZILEI | „Ce faci dacă dimineața te trezești cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?”

Este weekend, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?

– Iei o pioneză și…pui posterul la loc pe perete.

Alte bancuri savuroase

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal care costă doar 50 de lei. Îl întreabă pe vânzător:

– De ce e atât de ieftin?

Vânzătorul răspunde:

– Păi, e fostul papagal al unei femei foarte urâte. Învățase să spună numai vorbe urâte.

Tipul se gândește că nu-i problemă și îl cumpără. Ajunge acasă și începe să-l învețe cuvinte frumoase.

După o săptămână, papagalul îi spune:

– Ai un soare frumos astăzi.

– Bravo! – zice tipul. – Vezi? Înveți cuvinte frumoase!

Papagalul răspunde:

– Da, și soția ta e o tipă drăguță… dar vecina ta e…

La un interviu de angajare, un tip stă în fața directorului și acesta îl întreabă:

– Care e punctul tău forte?

Tipul răspunde:

– Sunt foarte sincer.

Directorul zâmbește și spune:

– Asta nu e întotdeauna un lucru bun…

Tipul răspunde:

– Nu-mi pasă ce credeți.

Directorul, amuzat, continuă cu o întrebare mai dificilă:

– Și care e punctul tău slab?

Tipul se gândește o secundă și spune:

– Mă rog… prea sincer, cred.

