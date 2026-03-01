Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Ce faci dacă dimineața te trezești cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?”

01/03/2026
– Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
– Iei o pioneză și…pui posterul la loc pe perete.

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal care costă doar 50 de lei. Îl întreabă pe vânzător:

– De ce e atât de ieftin?
Vânzătorul răspunde:
– Păi, e fostul papagal al unei femei foarte urâte. Învățase să spună numai vorbe urâte.
Tipul se gândește că nu-i problemă și îl cumpără. Ajunge acasă și începe să-l învețe cuvinte frumoase.
După o săptămână, papagalul îi spune:
– Ai un soare frumos astăzi.
– Bravo! – zice tipul. – Vezi? Înveți cuvinte frumoase!
Papagalul răspunde:
– Da, și soția ta e o tipă drăguță… dar vecina ta e…

La un interviu de angajare, un tip stă în fața directorului și acesta îl întreabă:

– Care e punctul tău forte?
Tipul răspunde:
– Sunt foarte sincer.
Directorul zâmbește și spune:
– Asta nu e întotdeauna un lucru bun…
Tipul răspunde:
– Nu-mi pasă ce credeți.
Directorul, amuzat, continuă cu o întrebare mai dificilă:
– Și care e punctul tău slab?
Tipul se gândește o secundă și spune:
– Mă rog… prea sincer, cred.

