Caz uluitor în Bacău. Orbit de gelozie, un bărbat și-a atacat fosta iubită

Un bărbat din Bacău a fost orbit de furie și a înjunghiat-o pe fosta lui iubită, în vârstă de 29 de ani, și pe prietenul său, în vârstă de 34 de ani. În timpul unui episod de gelozie, atacatorul s-a năpustit asupra femeii și a gazdei. Victimele au fost transportate de urgență la spital, iar agresorului i s-a întocmit un dosar penal.

Scena ruptă din filmele de groază a avut loc în Buhuși, în apartamentul bărbatului de 34 de ani. Inculpatul împreună cu femeia au mers în vizită la prietenul lor, iar într-un moment de gelozie exagerată, acesta a încercat să îi omoare cu un cuțit.

Episod tragic

În seara de 22 februarie, agresorul în vârstă de 32 de ani a mers, alături de fosta sa prietenă, să își viziteze unul dintre amici. Totul părea să fie în regulă, dar până la un moment dat, atunci când într-un acces de furie provocat de relația dintre femeie și prietenul său, a încercat să le ia viața.

După ce au petrecut ceva timp în care au discutat și povestit, bărbatului i s-a părut că există apropieri mult mai mult decât cele normale, prietenești, între victime și s-a folosit de o armă albă ca să se răzbune. Agresorul i-a înjunghiat pe cei doi, iar mai apoi a fugit din apartament.

Vecinii bărbatului la care cei doi au mers în vizită au spus că din apartamentul victimei se auzea gălăgie și că a fost strigat un nume. Echipajele de poliție au intervenit, iar victimele au fost transportate la spital. În urma examinărilor, fosta iubită a vinovatului a suferit răni grave:

De gravitate maximă a fost plaga de la nivelul coapsei la pacientul de sex feminin. Amândoi pacienții au fost internați în secția de chirurgie generală, a spus Aurelia Țaga, directorul medical al Spitalului Bacău.

După ce a fugit din apartament, cel care a vrut să-și omoare fosta iubită și pe prietenul lor, a fost prins de polițiști. Bărbatul a declarat că i-a văzut pe cei doi cum se îmbrățișează și nu s-a putut abține. Ulterior, pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru omor calificat.

