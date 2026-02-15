Acasă » Știri » Fosta iubită a lui Adrian Kreiner ar fi implicată în asasinarea milionarului. Criminalii afaceristului rup tăcerea!

Fosta iubită a lui Adrian Kreiner ar fi implicată în asasinarea milionarului. Criminalii afaceristului rup tăcerea!

De: roxana tudorescu 15/02/2026 | 20:29
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner ar fi implicată în asasinarea milionarului. Criminalii afaceristului rup tăcerea!
Noi detalii în cazul uciderii lui Adrian Kreiner

Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner, este în mijlocul unor acuzații extrem de grave în ultime perioadă. După ce a recunoscut că a ajutat-o pe Amiana Păștina să își ucidă mama, femeia este acuzată că ar fi fost implicată și în asasinarea omului de afaceri. Toate detaliile în articol. 

Cazul morții lui Adrian Kreiner capătă noi dimensiuni pe zi ce trece. Unul dintre indivizii condamnați în acest dosar a declarat că geamul casei omului de afaceri era deschis în ziua în care a intrat în vila acestuia. Mai mult, Cosmin Zuleam a știut exact locul în care se aflau ceasurile victimei, semn că cineva i-ar fi comunicat această informație înainte de a acționa. 

Adriana Viliginschi, suspectă în cazul morții lui Adrian Kreiner

Adriana Viliginschi se află în prezent în arest, după ce a recunoscut că a învățat o pacientă cum poate să își ucidă mama. După aceste acuzații grave, atenția a ajuns asupra ei și în cazul morții lui Adrian Kreiner. 

Un al doilea inculpat este convins de faptul că planul uciderii lui Kreiner a fost pus la cale de Zuleam și Adriana Viliginschi. 

Marian Minae, cunoscut și drept „Pușcărie”, a fost condamnat în primă instanță la închisoare pe viață pentru uciderea lui Adrian Kreiner. Înregistrat în timp ce se afla în penitenciar, bărbatul a spus într-un apel telefonic că el credea că vila omului de afaceri era goală. 

„Zuleam, ăsta. El a ştiut pontul, el m-a chemat pe mine. Şi pe ăsta (Laurențiu Ghiță n.red.) tot el l-a chemat”, a spus Marian-Cristian Minae. 

Informațiile suspecte nu se opresc aici. Creierul operațiunii, Cosmin Zuleam, a fost găsit de oamenii legii luna trecută, în Indonezia. Acum, complicele lui realizează că mai multe lucruri bizare s-au întâmplat în noaptea tragediei. 

Pregătiți să spargă ușa, cei doi au găsit geamul garajului deschis, iar Cosmin Zuleam ar fi părut că știe exact ce trebuie să facă atunci când a pătruns în vilă. La momentul respectiv, pe lângă Adrian Kreiner, în vilă se aflau și Adriana Viliginschi alături de fiica milionarului. Marian Minae ar fi stat de pândă în tot acest timp și nu ar fi văzut momentul uciderii omului de afaceri, dar nici reacția iubitei lui. 

„I-a zis Zuleam ăstuia (Laurențiu Ghiță n.red.) rămâi lângă fată, când a intrat peste fată, în dormitor. I-a zis: stai puţin aici, lângă ea. S-a dus în dormitorul de vizavi sau în dresing, a luat ceasurile şi: hai să mergem. E ceva ca şi cum ar fi ştiut. Când a deschis uşa la poliţişti, ea, în loc să-i conducă acolo, unde era el legat, ea i-a condus sus, la fiică-sa, să stea de vorbă cu fiică-sa”, a spus Marian-Cristian Minae. 

Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, scoasă din arest și dusă la vila moștenită de la omul de afaceri. Detalii de ultimă oră 

Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților

