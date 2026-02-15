Acasă » Știri » Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS

Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS

A fost prins principalul suspect în cazul morții lui Gheorghe Chindriș. Tânărul are 26 de ani și a fost reținut pentru 24 de ore, după ce l-ar fi ucis pe bărbatul în vârstă de 65 de ani. Toate detaliile în articol. 

Moartea violentă a unui cunoscut om de cultură a zguduit comunitatea din Florești și a atras atenția opiniei publice din România. Bărbatul în vârstă de 65 de ani a fost descoperit fără viață în locuința sa ieri, 14 februarie 2026, după ce apropiații s-au deplasat la locuința lui din cauză că acesta nu mai răspundea la telefon. 

Asupra suspectului au fost găsite bani și bijuterii care i-ar fi aparținut victimei. În urma cercetărilor, polițiștii au constatat că totul ar fi pornit de la un conflict spontan care a izbucnit între cei doi. Tânărul reținut l-ar fi lovit de mai multe ori pe Gheorghe Chindriș cu un calorifer electric. 

După comiterea faptei, tânărul ar fi părăsit locuința, luând cu el bani și bijuterii. Anchetatorii au stabilit că victima și presupusul agresor se cunoșteau anterior, relația dintre cei doi fiind inițiată în mediul online. Locuința în care a fost descoperit trupul neînsuflețit prezenta urme de violență și de răvășire, elemente care susțin ipoteza unei confruntări fizice intense. 

Cine a fost Gheorghe Chindriș 

La începutul anilor 2000 a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a dezvoltat un proiect cultural cu puternice rădăcini identitare românești. Inițiativa a constat în construirea unui sat cu arhitectură tradițională românească, organizat în jurul unei biserici maramureșene. Proiectul a fost perceput drept un demers de promovare a patrimoniului cultural românesc peste hotare. 

După mai bine de un deceniu petrecut peste ocean, s-a întors în țară în 2012. Activitatea sa a continuat în domeniul economic și administrativ, fiind numit în 2018 director general al companiei Cupru Min Abrud, societate de stat cu un rol major în industria extractivă. Compania, cu sediul în Abrud, este recunoscută pentru exploatarea zăcămintelor de cupru și pentru performanțele economice înregistrate de-a lungul anilor. 

Fost director la Cupru Min, ucis! Gheorghe Chindriș a fost găsit mort în casă 

Moarte violentă pentru Gheorghe Chindriș. Cum a fost ucis fostul director la Cupru Min 

