Cât a costat mașina care a ars ca o torță în București. Cine a adus pe piața din România vehiculele electrice din China

Apar informații noi în cazul incendiului devastator produs vineri, 13 februarie 2026, în Sectorul 6 al Capitalei, tragedie în urma căreia o femeie a murit, iar un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. CANCAN.RO are detalii despre mașina electrică care a produs tragedia.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 13:00 și s-a manifestat cu violență încă din primele minute. Flăcările s-au propagat rapid la alte autoturisme parcate în apropiere, fiind afectate cel puțin patru mașini.

Intervenția a fost una complexă: la fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale de stingere, echipaje SMURD, ambulanțe, polițiști și echipe ale Brigăzii Rutiere. Traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru a permite desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță. Potrivit informațiilor obținute ulterior tragediei, mașina care a luat foc era marca ARORA.

Noi detalii despre mașina electrică care a produs incendiul devastator

După lichidarea incendiului, pompierii au continuat acțiunile pentru răcirea zonei și prevenirea reaprinderii. Din nefericire, o femeie și-a pierdut viața, în ciuda eforturilor autorităților. Mașina electrică este comercializată online de mai multe firme importatoare, printre care MyEcoBike (deținută 100% de Victor Gabriel Tătărăscu), dar și Eurodinamic și Artemis.

Potrivit Gândul, Eurodinamic, din Dolj, are 46 de salariați, iar în 2024 a declarat afaceri de peste 35 de milioane de lei (aproape 7 milioane de euro). În ceea ce privește Artemis SRL, cu sediul în Alba Iulia, societatea a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 3,6 milioane de lei.

Prețul cel mai mic la care se vinde mașina Arora S1 este de 25.000 lei, la reduceri, deoarece prețul inițial era între 31.900 și 35.000 de lei, iar S2 se vinde la prețul de 35.700 lei. Un vehicul electric urban cu două locuri, încadrat în categoria autovehiculelor care pot fi conduse fără permis, datorită limitării vitezei maxime la 25 km/h.

Conform specificațiilor tehnice publicate în oferta de vânzare, modelul este dotat cu motor electric de 2000W, baterie 72V 58Ah, autonomie maximă de până la 70 km, timp de încărcare de 6-8 ore, viteză maximă 25 km/h.

Producătorul ARORA este o companie turcească, înființată la Adana în 1991, și care ”sparge” vânzările de motociclete în Turcia, fiind pe locul 2, iar în ultimii ani s-a remarcat spectaculos pe segmentul producției și vânzării de vehicule precum cel care a ars vineri în București.

În ultima perioadă, Arora s-a întins ca o „caracatiță” în Europa, precum și în țara noastră, turcii având peste 350 de dealeri parteneri.

Vehiculul are o greutate de aproximativ 340 de kilograme și o capacitate de două persoane. Este echipat cu frâne cu disc hidraulic, geamuri electrice, trapă, sistem multimedia cu Bluetooth, cameră pentru marșarier, sistem de închidere centralizată cu alarmă și centuri de siguranță. Produsul este livrat cu Carte de Identitate a Vehiculului (CIV), document obținut prin Registrul Auto Român, iar pentru utilizare este necesară înregistrarea la primărie.

Autoturismul ar fi fost achiziționat online de pe platforma MyEcoBike, companie care se prezintă drept importator și distribuitor de vehicule electrice în România. Firma a fost înființată în 2014, inițial prin deschiderea unor centre de închiriere pentru biciclete electrice în marile orașe. Ulterior, compania a dezvoltat un showroom în Alba Iulia și și-a extins oferta către o gamă largă de vehicule electrice: biciclete, triciclete, scutere, trotinete, vehicule urbane și mașini electrice de mici dimensiuni.

Reprezentanții companiei promovează mobilitatea ecologică și soluțiile personalizate pentru clienți, subliniind că produsele sunt adaptate nevoilor fiecărui cumpărător. Deși pe site există secțiuni dedicate informațiilor despre produs, conformitate și producător, la momentul consultării nu erau disponibile public detalii complete privind certificările tehnice, standardele de siguranță sau documentația extinsă a modelului S1 ARORA. Sunt probleme care atrag atenția!

Și care ar putea deveni relevante în cadrul anchetei, în funcție de concluziile expertizelor tehnice care urmează să stabilească exact cauza incendiului.

Poliția a transmis un punct de vedere oficial imediat după incident

„Astăzi, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autovehicul, la o adresă din Sectorul 6.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiști, echipaje de pompieri și echipaje medicale. Incendiul s-a manifestat violent și s-a extins la alte autoturisme parcate în proximitate.

În urma evenimentului, o femeie aflată în interiorul autoturismului a fost declarată decedată de către echipajele medicale, iar un bărbat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului competent, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs incendiul.”

Anchetatorii urmează să stabilească dacă sistemul electric, bateria sau un alt element tehnic a declanșat incendiul.

În acest moment, nu există o concluzie oficială privind cauza producerii incendiului. Ancheta tehnică este în desfășurare, iar rezultatele expertizelor vor fi decisive pentru stabilirea eventualelor responsabilități.

Tragedia din Sectorul 6 ridică semne de întrebare legate de siguranța vehiculelor electrice de mici dimensiuni și de informațiile puse la dispoziția cumpărătorilor în procesul de achiziție.

