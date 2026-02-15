Acasă » Exclusiv » Afacerea cu care Ana Baniciu vrea să dea lovitura în România: „E mai mult decât o pasiune!”

Afacerea cu care Ana Baniciu vrea să dea lovitura în România: „E mai mult decât o pasiune!”

De: Loriana Dasoveanu 15/02/2026 | 14:47
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Lucrurile s-au așezat frumos în viața Anei Baniciu, care traversează una dintre cele mai echilibrate perioade ale sale. Se bucură din plin de rolul de mamă, s-a liniștit după emoțiile de început și își împarte timpul între familie și pasiunile ei. Artista ne-a dezvăluit că a făcut un demers, inspirat de mama sa și ia în calcul să-și deschidă o afacere profitabilă. Și în ceea ce-l privește pe fiul ei, artista are planuri mari și o direcție bine definită. Despre toate acestea și despre noua ei perspectivă asupra vieții, aflați din interviu exclusiv pe care l-a oferit artista pentru CANCAN.RO

Ana Baniciu a devenit mama unui băiețel în urmă cu un an și jumătate, iar de atunci viața ei s-a schimbat semificativ. Își dedică mare parte din timpul liber fiului ei, Aris, însă nu uită nici de pasiunile sale sau de prieteni. Prezentă la lansarea de album a amicei sale, Jo, Ana Baniciu a vorbit despre schimbările din viața ei, ajutorul primit de la bonă, dar și despre noua ei pasiune moștenită de la mamă: bijuteria.

Ana Baniciu, grijulie cu fiul ei! Ce îi interzice: „O să aibă timp”

CANCAN.RO: Mă bucur să mă întâlnesc cu Ana Baniciu la prietena Jo. Ce te leagă de ea?

Ana Baniciu: E o prietenă veche Jo, mă leagă multe nopți, nopțile acelea tinerești, mișto de acum 10 ani. Am avut multe experiențe foarte mult și frumoase împreună, doar frumoase și mă bucur că este o fată foarte talentată și merită tot ce i se întâmplă în seara asta.

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, sunt părinți responsabili
Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, sunt părinți responsabili

CANCAN.RO: L-am văzut și pe Edy adineauri, e și el aici. Ce face cel mic?

Ana Baniciu: L-am lăsat cu bona, noi avem o bonă care ne ajută, căci bunicii nu sunt în București. Avem o bonă pentru că nu avem altfel cum să facem, dar credeți-mă că stau cu Aris nonstop.

CANCAN.RO: Ai depășit momentele de început în care mamele sunt mai panicoase un pic?

Ana Baniciu: Am crezut că o să fiu cea mai panicoasă și prăpăstioasă mamă, dar nu sunt. Știi de ce? Mi-a dat Universul, Dumnezeu un copil sănătos, care îmi arată pe zi ce trece că crește armonios și atunci nu am de ce să-mi fac griji. M-am liniștit, m-am relaxat, îl las doar să crească frumos, mă bucur de asta, și el de noi, de familie, de iubire.

CANCAN.RO: Ai slăbit?

Ana Baniciu: Da, sunt slabă, dar așa sunt dintotdeauna. Mi-aș fi dorit să fiu mai plinuță, dar așa sunt dintotdeauna. Se mănâncă să știi, dar asta e.

CANCAN.RO: Ce se mănâncă cel mai des și cine găteste la voi în casă?

Ana Baniciu: Eu gătesc, doar eu gătesc la noi în casă și se mănâncă românește și italienește, mult. La soț se vede, la mine mai puțin. Se vede pe el că eu gătesc bine.

CANCAN.RO: Cel mic are un regim special?

Ana Baniciu: Mănâncă de toate, mai puțin zahăr. Nu vreau să-l las să mănânce zahăr și mâncare procesată, o să mânânce când o să fie mare.

Artista vrea să își deschidă o afacere inspirată din pasiunea mamei sale pentru bijuterii: „Era înnebunită”

CANCAN.RO: Am înțeles că ti-ai descoperit pasiuni noi, ma refer la cursul de bijuterie?

Ana Baniciu: Da, am făcut un curs de bijuterie, e o pasiune mai veche, mama mea, Dumnezeu să o ierte, era înnebunită după bijuterii, in special de argint, și am făcut un curs și am învățat acest metal și mi-ar plăcea să fac la un moment dat ceva în zona asta.

CANCAN.RO: O afacere în zona asta?

Ana Baniciu: Da, de ce nu. Pentru mine e mai mult decât o pasiune, e ceva cu care am copilărit și mă bate gândul să mă duc în zona asta și să experimentez mai mult.

CANCAN.RO: Ai vreo bijuterie de la mamă pe care o porți mereu?

Ana Baniciu: Am multe bijuterii pe care le port de la ea.

Cât de strictă este Ana Baniciu cu fiul ei, Aris, ne spune într-un interviu CANCAN.RO cu Loriana Dasoveanu
Cât de strictă este Ana Baniciu cu fiul ei, Aris

CANCAN.RO: Lui Aris i-ai dat vreo bijuterie sau e prea mic să poarte?

Ana Baniciu: Momentan nu, dar o să vină și ziua aia. Aris e un băiat simplu, e la început de drum, e mic și pur și nu are nevoie de bijuterii că el este o bijuterie.

CANCAN.RO: Lasă că dacă o să ajungă mami milionară cu afacerea de biJuterii, o să își ia ce vrea el

Ana Baniciu: Eu nu vreau să ajung milionară, dar vreau să mă bucur de viața asta la maximum. Dacă aș fi milionară cred că ar fi un pic mai complicat. După dacă ai mulți bani, te panichezi, intri la idei, ce fac cu atâția bani?!

CITEȘTE ȘI: Ana Baniciu și-a pus soţul la treabă: „Dacă o să auziți ceva”. Mămică pentru a doua oară?!

ACCESEAZĂ ȘI: Ana Baniciu a spus adevărul gol-goluț! O nouă intervenție, după operația de rinoplastie?! „Eu mai fac retușuri din când în când”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Exclusiv
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute…
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și afacerist escaladează!
Exclusiv
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și…
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată ...
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Vezi toate știrile
×