Afacerea cu care Ana Baniciu vrea să dea lovitura în România: „E mai mult decât o pasiune!”

Lucrurile s-au așezat frumos în viața Anei Baniciu, care traversează una dintre cele mai echilibrate perioade ale sale. Se bucură din plin de rolul de mamă, s-a liniștit după emoțiile de început și își împarte timpul între familie și pasiunile ei. Artista ne-a dezvăluit că a făcut un demers, inspirat de mama sa și ia în calcul să-și deschidă o afacere profitabilă. Și în ceea ce-l privește pe fiul ei, artista are planuri mari și o direcție bine definită. Despre toate acestea și despre noua ei perspectivă asupra vieții, aflați din interviu exclusiv pe care l-a oferit artista pentru CANCAN.RO.

Ana Baniciu a devenit mama unui băiețel în urmă cu un an și jumătate, iar de atunci viața ei s-a schimbat semificativ. Își dedică mare parte din timpul liber fiului ei, Aris, însă nu uită nici de pasiunile sale sau de prieteni. Prezentă la lansarea de album a amicei sale, Jo, Ana Baniciu a vorbit despre schimbările din viața ei, ajutorul primit de la bonă, dar și despre noua ei pasiune moștenită de la mamă: bijuteria.

Ana Baniciu, grijulie cu fiul ei! Ce îi interzice: „O să aibă timp”

CANCAN.RO: Mă bucur să mă întâlnesc cu Ana Baniciu la prietena Jo. Ce te leagă de ea?

Ana Baniciu: E o prietenă veche Jo, mă leagă multe nopți, nopțile acelea tinerești, mișto de acum 10 ani. Am avut multe experiențe foarte mult și frumoase împreună, doar frumoase și mă bucur că este o fată foarte talentată și merită tot ce i se întâmplă în seara asta.

CANCAN.RO: L-am văzut și pe Edy adineauri, e și el aici. Ce face cel mic?

Ana Baniciu: L-am lăsat cu bona, noi avem o bonă care ne ajută, căci bunicii nu sunt în București. Avem o bonă pentru că nu avem altfel cum să facem, dar credeți-mă că stau cu Aris nonstop.

CANCAN.RO: Ai depășit momentele de început în care mamele sunt mai panicoase un pic?

Ana Baniciu: Am crezut că o să fiu cea mai panicoasă și prăpăstioasă mamă, dar nu sunt. Știi de ce? Mi-a dat Universul, Dumnezeu un copil sănătos, care îmi arată pe zi ce trece că crește armonios și atunci nu am de ce să-mi fac griji. M-am liniștit, m-am relaxat, îl las doar să crească frumos, mă bucur de asta, și el de noi, de familie, de iubire.

CANCAN.RO: Ai slăbit?

Ana Baniciu: Da, sunt slabă, dar așa sunt dintotdeauna. Mi-aș fi dorit să fiu mai plinuță, dar așa sunt dintotdeauna. Se mănâncă să știi, dar asta e.

CANCAN.RO: Ce se mănâncă cel mai des și cine găteste la voi în casă?

Ana Baniciu: Eu gătesc, doar eu gătesc la noi în casă și se mănâncă românește și italienește, mult. La soț se vede, la mine mai puțin. Se vede pe el că eu gătesc bine.

CANCAN.RO: Cel mic are un regim special?

Ana Baniciu: Mănâncă de toate, mai puțin zahăr. Nu vreau să-l las să mănânce zahăr și mâncare procesată, o să mânânce când o să fie mare.

Artista vrea să își deschidă o afacere inspirată din pasiunea mamei sale pentru bijuterii: „Era înnebunită”

CANCAN.RO: Am înțeles că ti-ai descoperit pasiuni noi, ma refer la cursul de bijuterie?

Ana Baniciu: Da, am făcut un curs de bijuterie, e o pasiune mai veche, mama mea, Dumnezeu să o ierte, era înnebunită după bijuterii, in special de argint, și am făcut un curs și am învățat acest metal și mi-ar plăcea să fac la un moment dat ceva în zona asta.

CANCAN.RO: O afacere în zona asta?

Ana Baniciu: Da, de ce nu. Pentru mine e mai mult decât o pasiune, e ceva cu care am copilărit și mă bate gândul să mă duc în zona asta și să experimentez mai mult.

CANCAN.RO: Ai vreo bijuterie de la mamă pe care o porți mereu?

Ana Baniciu: Am multe bijuterii pe care le port de la ea.

CANCAN.RO: Lui Aris i-ai dat vreo bijuterie sau e prea mic să poarte?

Ana Baniciu: Momentan nu, dar o să vină și ziua aia. Aris e un băiat simplu, e la început de drum, e mic și pur și nu are nevoie de bijuterii că el este o bijuterie.

CANCAN.RO: Lasă că dacă o să ajungă mami milionară cu afacerea de biJuterii, o să își ia ce vrea el

Ana Baniciu: Eu nu vreau să ajung milionară, dar vreau să mă bucur de viața asta la maximum. Dacă aș fi milionară cred că ar fi un pic mai complicat. După dacă ai mulți bani, te panichezi, intri la idei, ce fac cu atâția bani?!

