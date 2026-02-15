Lidl a concediat un angajat pentru că a băut o sticlă de apă care costă un leu. Acesta lucra la casa de marcat în Marea Britanie

Un angajat al lanțului Lidl din Marea Britanie a fost concediat după ce a consumat o sticlă de apă în valoare de 17 pence, fără să o achite, motivând că se simțea „deshidratat” în timpul programului de lucru.

Incidentul a avut loc în timp ce acesta lucra la casa de marcat, iar cazul a ajuns ulterior în fața unui Tribunal de Muncă.

Lidl a concediat un angajat pentru că a băut o sticlă de apă care costă un leu

Evenimentul s-a petrecut pe 19 iulie 2024, când un client a dorit să cumpere o sticlă de apă dintr-un bax fără cod de bare. Clientul a înlocuit produsul cu o altă sticlă, lăsând-o pe prima la casa de marcat. Mai târziu, angajatul, Oxborough, a băut din sticla abandonată, continuând să deservească clienții.

În ziua următoare, un manager a observat recipientul lângă casă și a suspectat o încălcare a procedurilor interne. După verificarea imaginilor de supraveghere, angajatul a fost chemat la discuții și suspendat pe durata unei investigații privind o posibilă abatere disciplinară gravă.

În fața comisiei interne, Oxborough a explicat că a recurs la apa respectivă din cauza stării de deshidratare. Acesta a menționat că încercase să bea din sucul său, dar acesta era prea concentrat, motiv pentru care l-a diluat cu apa găsită.

De asemenea, a afirmat că a considerat sticla ca fiind un produs destinat casării, invocând faptul că observase anterior colegi consumând apă în cantină fără să prezinte dovada plății.

Întrebat de ce nu a achitat produsul, acesta a declarat: „Cred că am uitat”. Mai mult, acesta a adăugat că se grăbea la finalul turei și nu a mai solicitat casarea sticlei, insistând că nu a avut intenția de a acționa necinstit, deși a recunoscut că a greșit. Oxborough a catalogat concedierea drept „o reacție exagerată”.

În fața tribunalului, angajatul a reiterat că nu a urmărit să încalce regulile, punând situația pe seama oboselii, stresului, căldurii și stării de rău. A menționat și îngrijorarea legată de posibilitatea de a fi contractat COVID de la partenera sa, precum și faptul că se grăbea să prindă autobuzul.

Acesta lucra la casa de marcat în Marea Britanie

Managerul de zonă, Karina Moon, responsabilă de ancheta disciplinară, a declarat că Oxborough a oferit explicații contradictorii privind intenția de a cumpăra sau casa produsul.

Totodată, aceasta a ridicat și întrebarea de ce nu a folosit apă de la robinet, subliniind că angajatul a avut patru zile la dispoziție pentru a raporta incidentul, dar nu a făcut-o.

Moon a precizat că acesta cunoștea procedurile și că nu exista garanția că situația nu s-ar repeta, motiv pentru care concedierea imediată a fost considerată singura măsură adecvată.

Tribunalul din Southampton a confirmat decizia Lidl, respingând plângerea angajatului, inclusiv acuzația de concediere abuzivă.

Un purtător de cuvânt al companiei a transmis:

„Nu am lua niciodată cu ușurință decizia de a concedia un coleg cu vechime, iar tribunalul a confirmat faptul că acțiunile noastre au fost corecte și au urmat un proces riguros. În calitate de retailer, menținerea unei abordări constante de toleranță zero față de consumul produselor neplătite este esențială pentru operațiunile noastre și asigură respectarea unor reguli clare de către toți cei din cadrul companiei”.

