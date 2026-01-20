Acasă » Știri » Au vindecat-o polițiștii pe loc. Falsa cerșetoare care locuia într-un hotel de lux și circula doar cu Uber-ul

De: Irina Vlad 20/01/2026 | 13:43
Au vindecat-o polițiștii pe loc. Falsa cerșetoare care locuia într-un hotel de lux și circula doar cu Uber-ul/sursă foto: social media

Polițiștii ieșeni au descoperit viața de lux pe care o ducea o cerșetoare. Simulând că este infirmă, o tânără de 25 de ani se deplasa într-un scaun cu rotile pentru persoanele cu dizabilități, reușind să obțină o grămadă de bani din mila trecătorilor. A ajuns în punctul în care își permitea să locuiască la hotel de lux și circula cu Uber-ul. 

Potrivit cetățenilor, cerșetoarea are 25 de ani își desfășura activitatea în zona Lidl sau Kaufland din cartierul Tătărași, locații la care se prezenta săptămânal. Îmbrăcată sărăcăcios, într-un scaun cu rotile pentru persoane cu dizabilități, femeia reușea să strângă sume mari de bani din mila trecătorilor.

Cerșetoarea din scaun cu rotile a fost demascată

În realitate, femeia nu avea nicio dizabilitate, fiind capabilă să se deplaseze normal, fără a avea nevoie de un scaun cu rotile. În urma verificărilor Poliției Locale din Iași, cerșetoarea ducea o viață de lux. Locuia într-un apartament în regim hotelier – împreună cu partenerul și cei doi copii, pentru care plătea 150 de lei/noapte, deține un smart phone Xiaomi și circulă cu Uber-ul.

Cerșetoarea din Iași locuiește într-un apartament în regim hotelier, folosește Uber-ul și deține un telefon de ultimă generație/ sursă foto: social media

„Iași: raiul cerșetorilor #Lexus #phone #Hotel.

De ce spunem asta?
Există o categorie de persoane care apelează la mila trecătorilor din necesitate, iar alții pentru a întreține o viață de lux.
Câți își permit să stea la hotel cu familia?

Așa e cazul de față: persoana depistată apelând la mila trecătorilor într-un căruț cu rotile și care de fapt SIMULA INFIRMITATEA, locuiește la un hotel de lux din municipiu cu partenerul și cei doi copii.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții, au depistat o persoană care apela la mila trecătorilor, iar pentru a stârni empatia lor folosea un căruț destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii.

În urma verificării situației de fapt, persoana nu prezenta dizabilități. Au fost aplicate măsurile legale conform Legii nr. 61/1991 și O.G. nr. 2/2001. Invităm cetățenii empatici ai municipiului să evite pe cât posibil întreținerea unor astfel de persoane prin acordarea de sume de bani!”, se arată în comunicatul Poliției Locale din Iași.

Potrivit presei locale, pe lângă cerșetoria de pe străzile din Iași, femeia de 25 de ani mergea și în alte orașe și țări pentru a-și desfășura activitatea. Recent, aceasta ar fi fost cazată la un hotel de patru stele din Poiana Brașov. Polițiștii locali au amendat-o pe femeie și au dispus confiscarea sumelor provenite din cerșit. În ziua respectivă a reușit să obțină 91 de lei – în circa jumătate de oră de cerșit.

