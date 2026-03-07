Acasă » Altceva Podcast » Giovanni Becali, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit câteva kilograme”

07/03/2026 | 23:55
Giovanni Becali, informații de ultimă oră despre starea de sănătatea a lui Dan Petrescu. Deși în ultima perioadă speculațiile privind degradarea fizică a fostului mare internațional au făcut înconjurul presei sportive, milionarul vine cu vești bune și pune capăt tuturor zvonurilor. 

În urmă cu ceva timp, mai exact în vara anului trecut, Dan Petrescu a luat decizia de a se retrage de pe banca tenhnică a echipei CFR Cluj și să se dedice în totalitate problemelor sale medicale. Fostul mare internațional ar fi fost diagnosticat cu o formă de cancer la gât, însă nici până în ziua de azi speculațiile din presă nu au fost confirmate sau infirmate.

Giovanni Becali, informații de ultimă oră despre Dan Petrescu

În urma problemelor de sănătate, Dan Petrescu a urmat un tratament cu chimioterapie. Antrenorul a slăbit peste 30 de kilograme, fapt care a alimentat și mai mult îngrijorările fanilor și a celor din lumea sportului – vezi AICI imagini surprinse de CANCAN.RO.

Recent, Giovanni Becali a pus punctul pe „i” și a vorbit despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Milionarul susține că fostul mare internațional este apt pentru a se întoarce pe banca tehnică.

„Dan Petrescu a luat masa cu frate-miu (n.r Gigi Becali). E bine, sănătos. Își caută echipă. Orice ofertă care vine, el a plecat. Și-a revenit complet. Mi-a zis frate-miu. A slăbit câteva kilograme, era și normal să slăbească. E perfect. La prima ofertă din vară a plecat. S-a odihnit. Bani are, fetele sunt bine”, a spus Giovanni Becali.

De asemenea, în urmă cu aproape o lună, Dan Petrescu anunța personal că se simte mult mai bine și că va reveni curând pe postul de antrenor.

„Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, a spus Dan Petrescu, pe un ton energic, pentru digisport.ro, pe 12 februarie 2026.

Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat

Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!”

