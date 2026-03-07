Tornadele au făcut ravagii în S.U.A! Cel puțin 8 morți, zeci de răniți și case devastate

Fenomenele meteo extreme din Statele Unite au făcut ravagii în mai multe regiuni ale țării și au provocat moartea a opt persoane, în timp ce alte 12 au fost rănite. Mai multe tornade puternice au lovit zone din nordul și centrul statelor americane, lăsând în urmă distrugeri masive și comunități afectate de furtunile violente.

Specialiștii în meteorologie analizează în prezent imaginile surprinse de vânătorii de tornade pentru a înțelege mai bine evoluția acestor fenomene periculoase și pentru a îmbunătăți sistemele de avertizare timpurie destinate populației.

Tornadele au făcut pagube masive

În statul Michigan, tornadele au provocat pagube semnificative. Vântul extrem de puternic a distrus numeroase locuințe și a ridicat în aer bucăți de lemn, metal și alte resturi, care au fost aruncate la sute de metri distanță. Unul dintre vârtejuri a lovit puternic o localitate cu aproximativ 2.000 de locuitori, unde multe clădiri au fost grav afectate sau complet distruse.

După trecerea furtunilor, peisajul a fost unul dezolant: zeci de case au fost distruse aproape în totalitate, iar sute de copaci au fost rupți sau smulși din rădăcină. Martorii au povestit că resturile erau purtate de vânt în toate direcțiile, iar intensitatea fenomenului a provocat momente de panică printre locuitori.

Printre victime se află și o femeie împreună cu fiica ei de 13 ani. Cele două au fost surprinse de tornadă în timp ce se aflau în mașină, iar forța vântului a răsturnat vehiculul de pe șosea. Autoritățile continuă intervențiile în zonele afectate și încearcă să evalueze amploarea pagubelor produse de furtunile devastatoare.

„Am vorbit cu familia unei persoane care se afla în maşină. A fost dusă la spital şi a povestit cât de înfricoşător a fost. Nu putea decât să plângă, să îşi acopere capul şi să spere că va fi bine. Era pe scaunul din faţă al acestei maşini, care are toate geamurile sparte”, a transmis un reporter.

