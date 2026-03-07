Acasă » Exclusiv » Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”

Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”

De: roxana tudorescu 07/03/2026 | 22:30
Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Războiul nu a luat sfârșit! Oana Monea și Maria urmează să se întâlnească în instanță, după scandalul izbucnit de la trio-ul amoros format pe Insula Iubirii. Surse CANCAN.RO ne-au dezvăluit informații interesante din spate și ne-au explicat ce urmează între cele două femei care au împărțit un bărbat cândva. Toate detaliile, în articol.

Oana Monea, ispita supremă din sezonul 9 Insula Iubirii, a reușit să îl prindă în mrejele ei pe Marius Avram, bărbatul care a venit să își testeze iubirea alături de Maria și nu a durat mult până a picat testul fidelității. Blondina supremă a plecat alături de cucerirea ei din Thailanda, dar cei doi s-au separat la scurt timp după, iar el s-a întors la soția supărată.

Războiul dintre Oana Monea și Maria continuă. Sursă: Captură YouTube
Războiul dintre Oana Monea și Maria continuă. Sursă: Captură YouTube

Războiul dintre Oana Monea și Maria continuă

Insula Iubirii a luat sfârșit de mult, dar nu și dramele de pe ea. Ceea ce trebuia să fie doar un test al fidelității s-a transformat într-un scandal de proporții la vremea respectivă, iar consecințele încă se resimt.

Întreaga situație a dus la tensiuni petrecute în Thailanda și la un proces pentru denigrare intentat de Oana Monea, în care aceasta îi cere daune morale în valoare de 30.000 de euro Mariei. Dacă situația a rămas incertă în ultima perioadă și publicul nu a știut ce se mai petrece între cele două, sursele noastre ne-au dezvăluit că lupta din instanța este în plină desfășurare, iar cele două vor avea prima înfățișare la începutul verii. Mai mult, am aflat că Maria încearcă să își spele vina spunând că Oana Monea și-a primit hate exclusiv din cauza acțiunilor ei de pe insulă, în timp ce ispita supremă nu a început procesul din acest motiv, ci pentru cuvintele jignitoare pe care soția lui Marius i le-a adresat. Cu toate acestea, blondinele vor fi nevoite să se prezinte în fața judecătorilor pentru a tranșa definitiv această situație.

De asemenea, cu toate că urmează să se întâlnească în instanță, cele două nu au mai vorbit deloc între timp, iar Maria nu i-a mai dat niciun semn ispitei după ce a conștientizat că acest proces nu este o joacă, iar Oana Monea este pusă pe fapte. Rămâne de văzut ce urmează și cine va câștiga lupta dintre cele două. CANCAN.RO vă ține la curent cu cele mai picante detalii. Rămâneți pe fază!

VEZI ȘI: Ce a pățit Oana Monea în vacanța din Bali. Fosta ispită a vrut să retrăiască magia de la Insula Iubirii: „Nu îmi pica bine absolut nimic”

NU RATA: Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum ar fi fost înlăturată din funcție Oana Tașcău, fostă șefă de penitenciar: „El se îndrăgostise de mine”
Exclusiv
Cum ar fi fost înlăturată din funcție Oana Tașcău, fostă șefă de penitenciar: „El se îndrăgostise de mine”
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Exclusiv
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
Mediafax
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana
Mediafax
Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
Celebra prezentatoare TV e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță
Celebra prezentatoare TV e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță
Cum ar fi fost înlăturată din funcție Oana Tașcău, fostă șefă de penitenciar: „El se îndrăgostise ...
Cum ar fi fost înlăturată din funcție Oana Tașcău, fostă șefă de penitenciar: „El se îndrăgostise de mine”
De ce unii oameni de 80 de ani au memoria ca la 50. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
De ce unii oameni de 80 de ani au memoria ca la 50. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Ce flori nu ai voie să oferi de 8 Martie. Aduc ghinion!
Ce flori nu ai voie să oferi de 8 Martie. Aduc ghinion!
Vezi toate știrile
×