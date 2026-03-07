Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”

Războiul nu a luat sfârșit! Oana Monea și Maria urmează să se întâlnească în instanță, după scandalul izbucnit de la trio-ul amoros format pe Insula Iubirii. Surse CANCAN.RO ne-au dezvăluit informații interesante din spate și ne-au explicat ce urmează între cele două femei care au împărțit un bărbat cândva. Toate detaliile, în articol.

Oana Monea, ispita supremă din sezonul 9 Insula Iubirii, a reușit să îl prindă în mrejele ei pe Marius Avram, bărbatul care a venit să își testeze iubirea alături de Maria și nu a durat mult până a picat testul fidelității. Blondina supremă a plecat alături de cucerirea ei din Thailanda, dar cei doi s-au separat la scurt timp după, iar el s-a întors la soția supărată.

Războiul dintre Oana Monea și Maria continuă

Insula Iubirii a luat sfârșit de mult, dar nu și dramele de pe ea. Ceea ce trebuia să fie doar un test al fidelității s-a transformat într-un scandal de proporții la vremea respectivă, iar consecințele încă se resimt.

Întreaga situație a dus la tensiuni petrecute în Thailanda și la un proces pentru denigrare intentat de Oana Monea, în care aceasta îi cere daune morale în valoare de 30.000 de euro Mariei. Dacă situația a rămas incertă în ultima perioadă și publicul nu a știut ce se mai petrece între cele două, sursele noastre ne-au dezvăluit că lupta din instanța este în plină desfășurare, iar cele două vor avea prima înfățișare la începutul verii. Mai mult, am aflat că Maria încearcă să își spele vina spunând că Oana Monea și-a primit hate exclusiv din cauza acțiunilor ei de pe insulă, în timp ce ispita supremă nu a început procesul din acest motiv, ci pentru cuvintele jignitoare pe care soția lui Marius i le-a adresat. Cu toate acestea, blondinele vor fi nevoite să se prezinte în fața judecătorilor pentru a tranșa definitiv această situație.

De asemenea, cu toate că urmează să se întâlnească în instanță, cele două nu au mai vorbit deloc între timp, iar Maria nu i-a mai dat niciun semn ispitei după ce a conștientizat că acest proces nu este o joacă, iar Oana Monea este pusă pe fapte. Rămâne de văzut ce urmează și cine va câștiga lupta dintre cele două. CANCAN.RO vă ține la curent cu cele mai picante detalii. Rămâneți pe fază!

VEZI ȘI: Ce a pățit Oana Monea în vacanța din Bali. Fosta ispită a vrut să retrăiască magia de la Insula Iubirii: „Nu îmi pica bine absolut nimic”

NU RATA: Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.