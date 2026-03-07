Acasă » Știri » Celebra prezentatoare TV e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță

Celebra prezentatoare TV e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță

07/03/2026
Celebra prezentatoare TV e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță
Vedeta este însărcinată pentru prima dată / Sursa foto: Pixabay
O vedetă cunoscută din lumea radioului a anunțat că urmează să devină mamă pentru prima dată. Prezentatoarea BBC Radio 1, Lauren Layfield, a dezvăluit că este însărcinată și a împărtășit vestea cu fanii pe rețelele sociale.

Vedeta și partenerul ei de viață au o relație de aproape 20 de ani și în acest an vor deveni părinți pentru prima dată. Lauern Layfield a publicat mai multe fotografii în care își arată burtica de gravidă, inclusiv imagini în care apare alături de soțul ei, scriitorul Luke Beddows. Într-una dintre fotografii, cei doi se află pe peronul unei stații de metrou din Londra, iar bărbatul ține în mână ecografia bebelușului.

Într-o altă imagine, prezentatoarea își arată burtica într-un selfie realizat în oglindă, în timp ce partenerul ei o îmbrățișează și îi sprijină mâna pe abdomen. Lauren Layfield a dezvăluit că bebelușul a fost conceput prin fertilizare in vitro și că nașterea este așteptată în luna iunie. În mesajul publicat online, ea a scris:

„Într-o mișcare care a fost „foarte neobișnuită pentru noi”… vom avea un bebeluș! După aproape 20 de ani (!) împreună, micuțul nostru bebeluș conceput prin FIV, Beddows, va veni pe lume în iunie pentru a ne da viețile peste cap”, a scris Lauren Layfield.

Sursa foto: Instgram

Mesaje de felicitări după ce a anunțat sarcina

Anunțul a stârnit numeroase reacții din partea fanilor și a colegilor din industrie. Mesajele de felicitare au început să apară imediat după publicarea postării, mulți dintre urmăritori exprimându-și bucuria pentru vestea dată de prezentatoare.

”Doamne, ce veste minunată, mă bucur atât de mult pentru voi amândoi! Încântați pentru voi”, Doamne! O veste incredibilă! Felicitări!”, ”Ce veste frumoasă, felicitări, oameni dragi!”, ”Ce veste fantastică! Felicitări pentru amândoi!”, sunt câteva dintre comentariile pe care Lauren Layfield le-a primit.

Lauren Layfield este una dintre vocile cunoscute ale BBC Radio 1, unde prezintă emisiunile „The Official Chart: First Look” și „Life Hacks”. Programul „Life Hacks” este difuzat săptămânal și abordează teme importante pentru tineri, oferind discuții deschise despre problemele și provocările cu care aceștia se confruntă. Din 2024, emisiunea este prezentată de Lauren alături de Shanequa Paris, după ce anterior a fost moderată de Vick Hope și Katie Thistleton.

