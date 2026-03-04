Acasă » Exclusiv » Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”

Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”

De: Delina Filip 04/03/2026 | 22:30
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”
Alexandra Stan trece prin cea mai fructoasă perioadă din viața ei! După mai multe relații care nu s-au încheiat așa cum și-ar fi dorit, artista și-a găsit liniștea și fericirea în brațele toboșarului ei. Relația lor a avansat rapid și artista a dat de curând vestea pe care fanii o așteptau de multă vreme: Alexandra este însărcinată pentru prima dată!  Sarcina marchează pentru Alexandra Stan o nouă etapă, una a împlinirii personale. După ani de transformări și lupte interioare, artista pare să fi găsit, în sfârșit, fericirea alături de noul ei partener iar faptul că urmează să devină părinți arată maturitatea în relația lor. CANCAN.RO a aflat ce urmează să se întâmple în viața artistei chiar de la celebra Carmen Harra. 

Este vestea momentului în showbiz! Alexandra Stan este însărcinată pentru prima dată, iar tatăl fiului ei este nimeni altul decât iubitul pe care l-a arătat publicului de Valentine`s Day și alături de care colaborează profesional, fiind toboșarul ei. Cum va arăta următoarea perioadă pentru reputata vedetă, aflăm de la Carmen Harra.

Carmen Harra, despre Alexandra Stan: „Este bine că naște în anul 1”

Carmen Harra a declarat că se bucură pentru artistă, dar a făcut și o previziune asupra vieții Alexandrei Stan și a următoarei perioade pe care o va traversa și care o va schimba pentru totdeauna.

„Eu mă bucur din suflet pentru ea, este un lucru splendid. Merită ce este mai bun, a avut multe iubiri karmice, dar acum lucrurile se vor schimba. Faptul că naște în anul 1 este foarte bine. Anul 1 este anul noilor începuturi, un an plin de schimbări și cum începi acest an, așa vor fi următorii nouă ani. Eu nu o cunosc, dar o admir mult”, a dezvăluit Carmn Harra.

Carmen Harra dezvălui cum va fi ca mamă Alexandra Stan
Carmen Harra dezvălui cum va fi ca mamă Alexandra Stan

Carmen Harra a calculat și cifra destinului cântăreței și susține că viitorul îi surâde. Potrivit acesteia, cifra de destin a cântăreței îi este favorabilă pentru a deveni mamă, dar și pentru a îmbina armonios viața de părinte cu cea profesională.

„Ea are cifra 7 de destin deci este protejată de Dumnezeu, e iubită, e mare lucru. Cifra lui Dumnezeu este cifra 7. Deci va fi un an karmic, iar anii karmici aduc în viața ei oameni cu care s-a mai întâlnit în alte existențe. Deci în viața ei se naște un copil care a fost un suflet cu care ea s-a mai întâlnit într-un alt timp. Îi va aduce o lecție mare de viață și va rezolva niște probleme karmice dintr-un alt timp”, a spus Carmen Harra pentru CANCAN.RO

Previziune surprinzătoare pentru artistă: „O să mai aibă un copil”

Mai mult, celebrul doctor în psihologie susține că destinul este promițător pentru Alexandra Stan și că maternitatea nu îi va încetini parcursul profesional dimpotrivă, îl va consolida. În opinia ei, această etapă o va maturiza pe cântăreață și îi aduce o nouă profunzime atât în plan personal, cât și artistic. Experiența maternității îi va aduce Alexandrei Stan inspirație și o nouă perspectivă asupra succesului.

„Ea o să mai facă un copil, nu va fi singurul. În vremurile de azi oricum poți face copii și până la 50 de ani. Dar pentru ea acum timpul este perfect. Și culmea, o să-i aducă mai mult succes copilul decât înainte. Dacă s-a temut vreodată că dacă va deveni mamă poate că nu va mai face față, să știi că nu este cazul. Va avea și mai mult succes. Să îi dea Dumnezeu copii că ea ca mamă va fi mai responsabilă, mai atașată de lucruri importante și va vedea viața cu alți ochi”, a mai susținut doctorul în psihologie.  

Vedeta a făcut recent publică relația cu partenerul ei
Vedeta a făcut recent publică relația cu partenerul ei

Într-un final, celebrul doctor în psihologie a vorbit despre una dintre cele mai emoționante perioade din viața ei. Și-a amintit de momentul în care a devenit mamă și a dezvăluit că acela a fost momentul în care a simțit cu adevărat împlinirea.

„Eu când am născut-o pe Alexandra, îmi spunea doctorița: Ce realizare!  Și eu i-am zis. Nu, eu am 10 discuri, sunt cunoscută, iar medicul mi-a spus: Acele lucruri nu înseamnă nimic. Eu mi-am dat seama mult mai târziu. Arta, creațiile ei sunt importante, dar marea valoare a vieții este să dai viață, iar ea reușește asta fix într-un an atât de important pentru binele ei”, a spus ea.

×