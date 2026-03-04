Codin Maticiuc, dezvăluiri despre mirajul Dubaiului la Dan Capatos Show: ”Am vândut trei apartamente”

Invitat la Dan Capatos Show, Codin Maticiuc a povestit despre bani, riscuri și realitatea din spatele vitrinelor lucioase. În dialog cu Dan Capatos, Maticiuc a spus clar: mirajul Dubaiului e real, dar nu pentru toată lumea. Randamentele promise sună bine în prezentări, însă piața are propriile reguli. Uneori, dacă nu ești atent, rămâi blocat cu investiția fix când vrei să ieși. CANCAN.ro are declarațiile în exclusivitate!

Codin a povestit cum a ajuns să se simtă prea expus pe piața din Dubai. Avea mai multe apartamente, era coproprietar pe unele dintre ele și lucrurile păreau să meargă bine. Doar că, la un moment dat, a simțit că e momentul să marcheze profitul. Acesta a declarat că nu e vorba despre orgoliu sau despre „câte apartamente ai”. E despre momentul în care știi să ieși din joc. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am fost și m-am considerat expus cu apartamentele alea multe. Și am vândut trei. M-am convins, s-au vândut. Eram coproprietari, trebuia să semnăm și am zis: bă, hai să vindem. Bun, am vândut. Mai avem un număr de apartamente. Consider că a fost o mișcare bună. Nu consider că eram atât de bogat să fie o pierdere.”

În discuție a apărut inevitabil comparația cu investitorii care bagă milioane în apartamente de lux. Codin nu a negat că există proiecte foarte bune în Dubai. A spus însă că el a ales altă strategie. A mers pe apartamente mai mici, mai accesibile, pentru oameni care chiar trăiesc și muncesc acolo.

„Zada este un proiect pe care noi am luat destul de mulți bani în plus, pentru că a fost un proiect extrem de bine făcut, foarte aproape de mall. Apartamente extrem de mici, așa au fost gândite și ieftine. Apartamente de 50 metri, 50-60-70, adică mici. Ideea este că aceste apartamente au deservit foarte bine oamenii care lucrau în servicii în Dubai.”

Surpriza a venit când a mutat discuția în România. Codin Maticiuc a declarat că există randamente mai bune aici, acasă. În București sau în alte orașe poți scoate procente lunare greu de atins în Dubai, a spus actorul. Uneori, spune el, cea mai bună investiție e la câteva străzi distanță, nu la mii de kilometri.

„Sunt investiții mult mai tari în București sau în România, nu neapărat București. Eu am un apartament lângă Gara de Nord pe care iau chirie undeva la 1,2% din valoarea achiziției pe lună. Nu există asta nicăieri și a existat în București.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Ce se întâmplă cu investițiile lui Codin Maticiuc din Dubai: ”Îmi doresc să fie pace, ca să ne putem întoarce”

După ce a filmat cu Bianca Drăgușanu, Codin Maticiuc dă verdictul: „Mi-au dat niște emoții îngrozitoare”