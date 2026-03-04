Acasă » Știri » Decizie de ultimă oră în cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a provocat un accident și a rănit o femeie

Decizie de ultimă oră în cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a provocat un accident și a rănit o femeie

De: Denisa Crăciun 04/03/2026 | 23:41
Decizie de ultimă oră în cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a provocat un accident și a rănit o femeie
Sursa foto: Instagram - Kader Keita

Kader Keita, jucătorul clubului Rapid, a provocat un accident în Sectorul 2 al Capitalei. Acesta a fost dus la audieri, iar acum a primit verdictul!

Kader Keita, fotbalist la echipa Rapid București, și-a petrecut o zi în arest. Acesta a fost prins de polițiști după ce a fost implicat într-un grav accident. Situația s-a agravat pentru mijlocaș atunci când a decis să fugă de la locul accidentului.

Fotbalistul ivorian a produs un tragic accident. El se ducea acasă de la rugăciune și a spulberat pe trecerea de pieton o femeie. În urma impactului, acesta a încercat inițial să vorbească cu victima, dar pentru că nu știe limba română nu s-a descurcat. Acționarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, a explicat că fotbalistul ar fi încercat să oprească și alte mașini, a chemat ambulanța, iar apoi a plecat de la locul accidentului.

Ce se va întâmpla cu Kader Keita

Accidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 3 martie. Acesta se întorcea acasă, unde îl așteptau soția și copilul lor de doar câteva luni. Aceștia au venit de curând în România pentru a-l vizita. Fotbalistul se afla pe o stradă din Sectorul 2 din București, atunci când conducea autoturismul. Femeia pe care a lovit-o traversa regulamentar, iar imediat după accident, acesta a părăsit perimetrul incidentului.

Inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din București, Sectorul 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii pe marcajul trecerii de pietoni, semnalizat corespunzător, spun procurorii.

Acesta s-a dus la antrenament fără să comunice cele întâmplate echipei, iar în cursul zilei a fost reținut de polițiști. Acolo a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi a primit primul verdict. Instanța a respins arestarea preventivă și a luat decizia de a-l pune sub control judiciar.

Ce a pățit femeia lovită de fotbalist

Victima a ajuns la spital după accidentul provocat de Keita. În urma impactului, femeia în vârstă de 67 de ani a fost transportată la spital și internată. Ea a suferit mai multe leziuni corporale grave.

VEZI ȘI: În ce stare se află femeia lovită cu mașina de mijlocașul de la Rapid. E internată la Spitalul Floreasca!

Mijlocaș de la Rapid, implicat într-un accident rutier! A lovit o femeie cu mașina și a fugit de la fața locului

