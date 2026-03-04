În ce stare se află femeia lovită cu mașina de mijlocașul de la Rapid. E internată la Spitalul Floreasca!

Au apărut detalii suplimentare despre accidentul rutier în care a fost implicat fotbalistul Kader Keita, jucător al clubului FC Rapid București. Incidentul s-a produs marți dimineață, în jurul orei 5:50, într-o intersecție din București, unde sportivul ar fi lovit cu mașina o femeie de 68 de ani care traversa strada pe trecerea de pietoni.

După impact, fotbalistul a apelat numărul de urgență 112, însă ulterior a părăsit locul accidentului. Mai târziu, polițiștii l-au identificat și l-au dus la audieri pentru a stabili exact circumstanțele producerii incidentului.

Inițial, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora victima ar fi fost în stare gravă la Spitalul Floreasca, însă ulterior au apărut alte precizări. Acționarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, a explicat că femeia nu ar fi internată la Terapie Intensivă, ci ar avea o problemă la nivelul bazinului în urma accidentului.

Potrivit declarațiilor acestuia, fotbalistul mergea spre casă după ce fusese la rugăciune. După producerea accidentului, el ar fi încercat să discute cu persoana rănită, însă nu vorbește limba română și s-ar fi panicat. În acel moment ar fi oprit alte mașini pentru a cere ajutor și a sunat la ambulanță. Angelescu a mai spus că jucătorul a plecat ulterior de la locul incidentului, iar câteva ore mai târziu a fost chemat la audieri de poliție, unde clubul i-a pus la dispoziție un avocat.

„Am aflat după-amiază. Se pare că a fost implicat într-un accident rutier. A dat cu mașina peste o femeie. Se ducea la rugăciune. Când venea, a dat peste o persoană, s-a oprit, a vrut să vorbească, nu știe limba română. A oprit două mașini, s-a panicat, a sunat la salvare, a plecat, dar nu știu când. La 10:00 l-au luat polițiștii la interogare, am trimis avocat. Acum câteva ore mai era la Poliție. Îmi pare foarte rău pentru el, e băiat de nota 10, a ajuns acasă, se dusese la rugăciune. Era foarte fericit că i-a venit soția, că i-a venit copilul, are câteva luni (n.r. – cel mic). A ajuns cu autocarul, s-a dus acasă, după aia s-a dus cu mașina la rugăciune. Înțelesesem că nu e la Terapie Intensivă (n.r. – victima), dar are ceva la bazin. Eveniment nefericit și pentru doamnă, dar nu știu să vă spun mai multe. Știm sigur că nu era băut, că nu au voie să bea în timpul Ramadanului. Când au ajuns polițiștii, el nu era acolo. Probabil există camere de supraveghere”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Ce reacție au avut oficialii de la Rapid

Clubul FC Rapid București a confirmat că fotbalistul Kader Keita a fost implicat într-un accident rutier, cazul fiind în prezent investigat de autorități. Într-un punct de vedere oficial, reprezentanții clubului au precizat că nu pot lua deocamdată o decizie disciplinară, deoarece ancheta este în desfășurare.

„În urma numeroaselor solicitări pentru un punct de vedere oficial, folosim această cale pentru a vă transmite următoarele aspecte: Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților. Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente. Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare. Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă.”

