De: Denisa Crăciun 04/03/2026 | 19:43
Motivul real pentru care Cristina Cioran nu îl vizitează pe Alex Dobrescu în închisoare. A spus-o fără rețineri!
Foto: Instagram

Alex Dobrescu are de executat o sentință de patru ani pentru trafic de substanțe interzise, iar Cristina Cioran a rămas singură cu copiii lor. Relația dintre cei doi a fost și este și în prezent cu năbădăi, iar aceasta a decis că nu îl va vizita în penitenciar. 

În urmă cu 6 luni Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Chiar dacă relația dintre cei doi a fost tumultoasă, aceștia și-au construit o familie și au apărut copiii în viețile lor.

Aceasta a mărturisit recent că nu îl va vizita pe fostul ei iubit după gratii. Ea a explicat că în spatele deciziei pe care a luat-o este protejarea copiilor pe care cei doi îi au.

Cristina Cioran alături de Ema, fetița ei și Max, mezinul familiei/ sursă foto: social media

De ce nu îl va vizita Cristina Cioran pe Alex Dobrescu

Cristina Cioran a fost invitată în cadrul emisiunii Online Story cu Cornelia Ionescu. Ea a vorbit acolo și despre Alex Dobrescu, tatăl copiilor lor. Vedeta a explicat că nu va merge să îl viziteze la închisoare. Decizia pe care a luat-o nu se referă la faptul că îi interzice acestuia să își vadă pe viitor copii, ci că în momentul de față vrea să își protejeze copii de efectele provocate de tensiunea situației.

Nu și nici nu intenționez (n. red. să îl viziteze la închisoare pe Alex Dobrescu). El și-ar dori să vadă fetița, copiii, dar deocamdată nu, a declarat Cristina Cioran.

Ce se va întâmpla după ce iese de la închisoare Alex Dobrescu

De curând, Cristina Cioran a fost întrebată dacă atunci când va ieși după gratii fostul iubit se vor împăca. Ea a subliniat că încă nu se gândește la asta și va lăsa timpul să decidă pentru ei. Cu toate acestea, ea a ținut să precizeze că nu va avea de suferit relația dintre el și copii lor.

El își va relua relația cu copiii, ceea ce este absolut normal, dar mai mult de atât chiar nu își are sensul. Am mai declarat că nu văd rostul. Vedem când o fi. Eu am alte priorități, eu sunt nevoită să iau lucrurile așa cum sunt, cu datele de acum. Mai mult de atât…, a explicat ea.

VEZI ȘI: Cristina Cioran i-a tăiat moțul copilului ei singură, în timp ce Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor. Cum a apărut vedeta

Relația din media care s-a lăsat cu oale sparte, zâmbete largi și nopți albe de București

