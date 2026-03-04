Cele 5 zodii lovite de karmă în prima parte a lunii martie. Se dezlănțuie haosul!

Prima perioadă de Mercur retrograd din acest an aduce provocări pentru mai multe semne zodiacale. În următoarea perioadă, planeta asociată comunicării și deciziilor traversează zodia Pești, iar astrologii spun că efectele sale pot crea tensiuni sau neînțelegeri. Cinci zodii sunt afectate mai puternic în această perioadă și ar putea trece prin momente complicate.

Odată cu intrarea lui Mercur retrograd în zodia Pești, nativii vor resimți efecte puternice în viața personală și profesională. Între 26 februarie și 20 martie, comunicarea, planurile și relațiile pot fi date peste cap, aducând confuzie, tensiuni și emoții neașteptate.

Zodiile care vor avea de suferit

Pentru nativii din Berbec, trecutul revine în prim-plan. Situații neterminate, relații vechi sau decizii amânate pot reapărea și cer acum clarificări. Unele persoane din trecut ar putea reveni în viața lor, iar acest lucru îi obligă să se confrunte cu emoții sau greșeli pe care le-au ignorat. Este o perioadă în care Berbecii trebuie să renunțe la obiceiuri toxice și să închidă capitole care nu îi mai ajută să evolueze.

Pentru Gemeni, retrogradarea lui Mercur influențează în special cariera. Unele proiecte pot întârzia, iar discuțiile cu superiorii pot deveni tensionate. Promisiuni făcute în trecut ar putea fi reconsiderate, iar mulți nativi se pot simți blocați profesional. Deși ideea unei schimbări majore poate deveni tentantă, astrologii recomandă prudență înainte de a lua decizii importante.

În cazul zodiei Leu, perioada scoate la suprafață probleme legate de bani, investiții sau relații intime. Pot apărea discuții sensibile despre resurse comune, iar unele adevăruri ascunse pot ieși la iveală. De aceea, Leii trebuie să fie atenți la cheltuieli, documente și contracte.

Pentru Fecioară, provocările apar în relații. Parteneriatele, fie ele personale sau profesionale, pot intra într-o etapă tensionată. Discuțiile amânate devin inevitabile, iar unii nativi pot decide să încheie relații care nu mai funcționează.

Și pentru Săgetător această perioadă poate aduce dificultăți, mai ales în familie. Conflicte mai vechi pot reapărea, iar planuri legate de locuință sau mutări pot suferi întârzieri. Abia după începutul lunii aprilie influența lui Mercur retrograd va începe să se diminueze treptat.

