Atenție, șoferi! Amendă uriașă dacă întorci pe autostradă

Întoarcerea pe autostradă cu mașina este un lucru periculos. Cei care sunt prinși făcând asta pot risca o amendă semnificativă sau chiar suspendarea permisului.

Astfel de manevre de întoarcere, mersul înapoi, circulația pe sens opus sau traversarea spațiului median sunt interzise vehement pe autostradă, conform Codului Rutier din România.

Pe autostradă poți circula pe un singur sens, iar aceste acțiuni pot duce la accidente grave, în special dacă viteza cu care se circulă este prea mare. De exemplu, dacă viteza este de 100-130 km/h, iar mașina este întoarsă de pe sensul de mers sau circulă pe sens opus, poate ajunge să fie un obstacol pentru celelalte autoturisme. Ba mai mult, cele mai multe accidente înregistrate au fost produse tocmai din cauza acestor manevre.

Ce pățești dacă întorci pe autostradă

Sancțiunile care se aplică sunt de două tipuri. În funcție de gravitatea situației, fie cel care a făcut acest lucru va plăti o amendă, fie va avea permisul suspendat. Întoarcerea pe autostradă este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni. Asta presupune între 9 și 20 de puncte de amendă. Pe lângă asta, se poate aplica și suspendarea permisului de conducere timp de 90 de zile. Dacă pericolul la care se expune conducătorul mașinii este mai mare, polițiștii pot încadra situația într-o categorie mai severă.

Ce faci dacă ai mers pe un drum greșit și trebuie să te întorci

Totuși, dacă ai ratat ieșirea, singura soluție pe care o ai și este potrivită din punct de vedere legal, este să continui până la următorul nod rutier, iar astfel revii la traseul dorit. Întoarcerea, mersul înapoi sau chiar folosirea benzii de urgență pentru a reveni la ruta pe care ți-o dorești sunt strict interzise. Chiar dacă pe moment pare cea mai bună decizie, șoferii ar trebui să se gândească de două ori înainte de a face o astfel de manevră. Ei ar trebui să ia în considerare că se pot pune pe ei înșiși, dar și pe ceilalți șoferi de pe autostradă în pericol și că pot produce grave accidente rutiere. Un alt aspect important la care ar trebui să se gândească este partea financiară, dacă nu vor să se aleagă cu o amendă.

