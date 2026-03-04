Cum arată acum celebrele actrițe Erika Elaniak și Nicole Egger din Baywatch. Fanii au rămas muți de uimire!

Serialul fenomen Baywatch s-a încheiat acum 30 de ani. Actrițele Erika Eleniak și Nicole Eggert par că au rămas la fel de tinere chiar dacă anii au trecut. Cele două arată incredibil în prezent.

Serialul Baywatch a fost un succes uriaș. Atunci Erika și Nicole au devenit cunoscute, iar de atunci au atras atenția de fiecare dată prin felul în care arată. Ele au acum o vârstă înaintată, dar asta nu le oprește să arate bine.

Chiar dacă timpul a trecut, cele două celebrități au rămas la fel de tinere. Vedetele au creat o legătură atât de puternică, încât și în ziua de astăzi se întâlnesc la diverse evenimente sau ieșiri. Totodată, ele sunt active și pe rețelele de socializare.

Cum arată acum actrițele Erika Eleniak și Nicole Eggert

Cele două prietene s-au întâlnit recent și au decis să imortalizeze momentul. Erika este activă în mediul online și a publicat imaginea pe Instagram. În fotografie apar cele două prietene, iar Erika, în vârstă de 56 de ani, a ales să aibă un stil casual-chic și s-a îmbrăcat într-o pereche de blugi, în partea de sus un top bleumarin cu decolteu în V, iar în picioare a purtat o pereche de cizme.

De cealaltă parte, Nicole a fost mai îndrăsneață. Ea este cu doi ani mai mică decât Erika și a optat pentru o cămașă albă, o jachetă kaki, fustă neagră, un top nude transparent, iar ținuta a fost completată de o pereche de cizme negre. Pentru ca stilul să fie și mai modern, a introdus în look-ul ei niște cercei rotunzi aurii și ochelari de soare.

Postarea a fost însoțită și de un mesaj emoționant. Ele două se aflau la un eveniment la Los Angeles, iar apropierea dintre cele două nu lasă loc de interpretări.

O seară atât de frumoasă alături de Nicole Eggert și Samantha Phillips, pentru o cauză deosebită. Un eveniment special la Los Angeles City Fire Museum, dedicat curajoșilor noștri prim-respondenți, la aniversarea incendiilor din Los Angeles, arată descrierea postării făcută de actriță.

Serialul în care au jucat a fost difuzat în perioada 1991 și 2001. Erika a dat viață personajului Shauni McClain, iar Nicole a jucat-o pe Roberta „Summer” Quinn.

