Acasă » Știri » Cum arată acum celebrele actrițe Erika Elaniak și Nicole Egger din Baywatch. Fanii au rămas muți de uimire!

Cum arată acum celebrele actrițe Erika Elaniak și Nicole Egger din Baywatch. Fanii au rămas muți de uimire!

De: Denisa Crăciun 04/03/2026 | 22:00
Cum arată acum celebrele actrițe Erika Elaniak și Nicole Egger din Baywatch. Fanii au rămas muți de uimire!
Michael Newman, starul din Baywatch, a murit (sursa FOTO: platforma X)

Serialul fenomen Baywatch s-a încheiat acum 30 de ani. Actrițele Erika Eleniak și Nicole Eggert par că au rămas la fel de tinere chiar dacă anii au trecut. Cele două arată incredibil în prezent.

Serialul Baywatch a fost un succes uriaș. Atunci Erika și Nicole au devenit cunoscute, iar de atunci au atras atenția de fiecare dată prin felul în care arată. Ele au acum o vârstă înaintată, dar asta nu le oprește să arate bine.

Chiar dacă timpul a trecut, cele două celebrități au rămas la fel de tinere. Vedetele au creat o legătură atât de puternică, încât și în ziua de astăzi se întâlnesc la diverse evenimente sau ieșiri. Totodată, ele sunt active și pe rețelele de socializare.

Erika Eleniak și Nicole Eggert/ Sursa: Instagram
Erika Eleniak și Nicole Eggert/ Sursa: Instagram

Cum arată acum actrițele Erika Eleniak și Nicole Eggert

Cele două prietene s-au întâlnit recent și au decis să imortalizeze momentul. Erika este activă în mediul online și a publicat imaginea pe Instagram. În fotografie apar cele două prietene, iar Erika, în vârstă de 56 de ani, a ales să aibă un stil casual-chic și s-a îmbrăcat într-o pereche de blugi, în partea de sus un top bleumarin cu decolteu în V, iar în picioare a purtat o pereche de cizme.

De cealaltă parte, Nicole a fost mai îndrăsneață. Ea este cu doi ani mai mică decât Erika și a optat pentru o cămașă albă, o jachetă kaki, fustă neagră, un top nude transparent, iar ținuta a fost completată de o pereche de cizme negre. Pentru ca stilul să fie și mai modern, a introdus în look-ul ei niște cercei rotunzi aurii și ochelari de soare.

Postarea a fost însoțită și de un mesaj emoționant. Ele două se aflau la un eveniment la Los Angeles, iar apropierea dintre cele două nu lasă loc de interpretări.

O seară atât de frumoasă alături de Nicole Eggert și Samantha Phillips, pentru o cauză deosebită. Un eveniment special la Los Angeles City Fire Museum, dedicat curajoșilor noștri prim-respondenți, la aniversarea incendiilor din Los Angeles, arată descrierea postării făcută de actriță.

Serialul în care au jucat a fost difuzat în perioada 1991 și 2001. Erika a dat viață personajului Shauni McClain, iar Nicole a jucat-o pe Roberta „Summer” Quinn.

VEZI ȘI:  Cum arată Diana Matei în costum de baie, la 44 de ani. Fanii au rămas mască când au văzut-o!

Cum arată fiul cel mai mic al lui Michael Jackson. Bigi a trăit departe de lumina reflectoarelor și nu vrea să fie celebru

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”
Știri
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”
Știri
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și…
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă corpul mamei toată noaptea. Alerta, dată de soțul aflat în Germania
Adevarul
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat ...
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar ...
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era ...
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei ...
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei de origine română
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe ...
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”
Vezi toate știrile
×