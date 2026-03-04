Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei de origine română

La aproape cinci ani de când a intrat în forță în „lumea bună a tenisului”, câștigând pe neașteptate finala de la US Open, Emma Răducanu este din nou în centrul atenției presei sportive.

A devenit noua stea a tenisului mondial în 2021, când câștiga primul turneu profesionist la care participa. Dar era vorba despre US Open, unul dintre cele patru turnee de Mare Șlem, iar acest lucru i-a șocat până și pe specialiști. Dar nu doar asta a atras atenția asupra sa. Frumusețea fizică a fost de multe ori subiectul materialelor scrise despre ea, mai degrabă decât performanțele sportive. Deși a intrat într-un con de umbră din punct de vedere profesional după câștigarea titlului de la New York, tenismena de origine română a fost mereu subiect de discuție.

Iar acum, El Mundo Deportivo îi dedică sportivei un articol de opinie care cu siguranță va ridica multe sprâncene. Intitulat „Infidelitățile nebune ale Emmei Răducanu”, materialul nu se referă la viața personală a tenismenei, chiar dacă așa pare la prima vedere.

Ce spune publicația despre Emma Răducanu

Publicația spaniolă amintește că, după câștigarea titlului de la US Open, Emma nu a reușit să rămână la același nivel. Deși a mai avut unele rezultate bune, inclusiv o finală recentă la turneul WTA de la Cluj-Napoca, acolo unde a pierdut în fața Soranei Cîrstea, Emma nu a mai reușit să fie suficient de constantă pentru a repeta rezultatul uimitor din 2021.

Iar acest lucru este cauzat de schimbările ciudate din echipa sa tehnică, scrie El Mundo Deportivo. De altfel, la acest lucru se referă autorul atunci când vorbește despre „infidelitățile nebune” ale sportivei: schimbările repetate de antrenori.

„Instabilitatea se vede și în relația cu antrenorii, unde schimbările au devenit frecvente. Răducanu a renunțat rapid la mai mulți tehnicieni, într-un ritm neobișnuit chiar și pentru tenisul profesionist. Ultimul pe listă a fost spaniolul Francis Roig, despărțirea fiind anunțată după eliminarea rapidă de la Australian Open, din cauza diferențelor de viziune. Tehnicianul catalan, cunoscut pentru colaborarea îndelungată cu Rafael Nadal, își dorea o reconstrucție profundă a jocului britanicei, însă proiectul a rezistat doar șase luni.

Și mai dificilă a fost situația pentru slovacul Vlado Platenik, care nu a rezistat nici măcar 14 zile în echipa Emmei Răducanu. Jucătoarea britanică a devenit celebră la Wimbledon 2021, turneu la care l-a avut antrenor pe Nigel Sears, însă colaborarea s-a încheiat la doar câteva săptămâni după acel moment. Același lucru s-a întâmplat și cu înlocuitorul său, Andrew Richardson, chiar dacă acesta a trăit alături de ea gloria triumfului de la US Open”, se arată în material.

