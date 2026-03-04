Acasă » Știri » Știri externe » Pixar își pune mari speranțe în noua sa animație, „Hoppers”. Are cea mai bună notă pe Rotten Tomatoes din ultimul deceniu

De: Daniel Matei 04/03/2026 | 07:50
Sursa foto: Profimedia

Cea mai nouă producție a studiourilor Pixar, „Hoppers”, se bucură de aprecieri extraordinare din partea criticilor de film.

Filmul animat, care va fi lansat în cinematografe pe 6 martie, urmărește povestea unei tinere de 19 ani, Mabel, care are conștiința transferată într-un castor robotic pentru a încerca să salveze habitatul acestora, un subiect care a atras deja comparații cu filmul Avatar, scrie The Independent.

Distribuția include actori precum Piper Curda, Bobby Moynihan, Dave Franco, Jon Hamm și Meryl Streep.

Recenzii foarte bune pe Rotten Tomatoes

Pe site-ul de agregare a recenziilor Rotten Tomatoes, Hoppers are în prezent un scor de aprobare de 97%, un rezultat aproape perfect și cel mai bun pentru un film Pixar din ultimii aproape zece ani.

Acest scor îl plasează alături de alte titluri foarte apreciate din istoria studiourilor, cum ar fi primele două filme Toy Story (ambele cu 100%), dar și Toy Story 3, Finding Nemo, Inside Out și Up (toate cu 98%).

Hoppers este primul din cele două filme originale Pixar programate pentru acest an, urmând ca Toy Story 5 să fie lansat în iunie. În ultima perioadă, Pixar a alternat între povești originale (precum Luca, Elemental sau Elio) și continuări/spin-off-uri (Lightyear, Inside Out 2).

Potrivit sursei citate, studioul lucrează deja la un alt film original numit Gatto, programat pentru 2027, precum și la două continuări: Incredibles 3 și Coco 2.

Criticul The Independent Clarisse Loughrey a lăudat Hoppers în recenzia sa de patru stele, spunând că deși filmul poate aminti de Avatar, are suficiente elemente originale și stil expresiv pentru a-și crea propriul loc, iar animarea personajelor este impresionantă.

