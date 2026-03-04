Acasă » Știri » E clar! Se lasă cu bătaie la Survivor: Andrei Beleuț nu s-a mai putut abține

De: Irina Vlad 04/03/2026 | 08:14
Se încing spiritele la Survivor 2026. În tabăra „războinicilor” și a „faimoșilor” mocnește un conflict între Andrei Beleuț,  Alberto și Kaan, însă rivalitatea e pe punctul de a lua final. Cei trei se vor confrunta corp la corp într-o bătălie fără precedent. 

Au trecut două luni de când „faimoșii” și „războinicii” au pășit pentur prima dată la Survivor 2026. Condițiile grele de trai, temperaturile extreme și lipsa hranei i-a dus pe concurenți la limita supraviețuirii. În lupta pentru trofeul mult râvnit și cecul în valoare de 100.000 de euro, majoritatea dintre concurenți sunt dispuși să dea totul pe traseu.

Conflict imprevizibil la Survivor 2026

Pentru a doua săptămână la rând, totemul de imunitate ajunge în tribul „faimosilor”. Rivalii „războinici” și-au acceptat soarta, însă tensiunile în tribul lor par să fie din ce în ce mai intense. Imunitatea personală este singura care îi mai poate salva de la o eliminare, iar asta înseamnă un nou consiliu tensionat în tabăra „războinicilor”.

Kaan și Nicu au fost propuși spre eliminare. S-au duelat, iar când scorul a ajuns la 1-1, Nicu s-a accidentat, iar bătălia a fost întrerupt. Prin urmare, în urma gravității situației, Adi Vasile, moderatorul emisiunii, s-a decis ca nimeni să nu mai plece acasă în urma votului.

Se încing spiritele la Survivor 2025 în tabăra „războinicilor”/ sursă foto: social media

Între timp, Aris și-a folosit asul din mânecă și a decis să își profite de imunitatea pe care o câștigase în misiunea secretă de pe insulă (alături de Patrice). Strategic gândind, acesta s-a gândit că tribul „războinicilor” îl va trimite pe Beleuț la eliminare, motiv pentru care și-a activat „puterea” și l-a salvat.

În trailerul de prezentare al emisiunii care va fi difuzată vineri, 6 martie, Andrei Beleuț și Alberto le declară război „faimoșilor”, cel mai probabil lui Kaan, pe care îl vor eliminat cu orice preț din competiție – vezi AICI video.

Motivul real pentru care Naba Salem a părăsit competiția Survivor 2026. Primele declarații: ”Încerc să mă abțin, dar nu pot!”

Magicianul Robert Tudor intră la Survivor? Câștigătorul Power Couple 2025 o face praf pe „războinica” Ramona Micu: „Victimizare, toxicitate și manipulare prin conflict”

