Golul marcat după doar 2,1 secunde care a intrat în istoria fotbalului. Povestea incredibilă a lui Gavin Stokes

În primăvara anului 2017, un meci dintr-o ligă regională din Scoția avea să intre neașteptat în istoria fotbalului. Fotbalistul scoțian Gavin Stokes a marcat un gol uluitor după doar aproximativ 2,1 secunde de la fluierul de start al partidei dintre Maryhill și Clydebank. Faza a devenit rapid virală și a atras atenția presei sportive din întreaga lume, deoarece timpul extrem de scurt în care mingea a ajuns în poartă ar putea reprezenta cel mai rapid gol marcat vreodată într-un meci oficial de fotbal.

Meciul în care s-a scris istoria

Golul a fost marcat pe 8 aprilie 2017, într-o partidă din West of Scotland Super League First Division, o competiție regională din fotbalul scoțian. Meciul s-a disputat pe stadionul Lochburn Park din Glasgow, unde Maryhill FC era echipa gazdă. Deși era doar o confruntare dintr-o ligă semi-profesionistă, partida avea să devină cunoscută în toată lumea datorită unei singure faze care s-a petrecut aproape instantaneu după startul jocului.

În tribune se aflau câteva sute de spectatori, iar nimeni nu se aștepta ca primul moment al meciului să devină unul istoric.

Cum s-a produs golul fulger

Imediat după fluierul arbitrului, mingea a fost pusă în mișcare în cercul de la centrul terenului. Gavin Stokes a observat rapid poziționarea portarului advers și a decis să încerce un șut direct spre poartă.

Fără ezitare, el a trimis mingea cu putere de la mijlocul terenului. Balonul a parcurs aproximativ 46 de metri și a intrat în vinclul porții lui Clydebank înainte ca portarul Josh Lumsden să apuce să reacționeze. Întreaga fază a durat aproximativ 2,1 secunde, conform cronometrajului realizat ulterior pe baza imaginilor video.

Golul a fost atât de rapid încât mulți dintre spectatori nici nu au realizat imediat ce se întâmplase.

Impactul golului asupra partidei

După acest moment spectaculos, atmosfera de pe stadion s-a schimbat complet. Maryhill a prins încredere și a controlat restul meciului. Echipa gazdă a continuat să domine jocul și a mai marcat de două ori, câștigând partida cu scorul de 3–0.

Deși meciul în sine nu avea o miză majoră în fotbalul scoțian, golul marcat de Stokes a devenit imediat subiect de discuție în presa sportivă internațională.

De ce este considerat cel mai rapid gol din istorie

În multe statistici și clasamente dedicate recordurilor din fotbal, golul lui Gavin Stokes apare pe primul loc în topul celor mai rapide goluri marcate vreodată. Timpul de 2,1 secunde îl plasează înaintea altor reușite celebre din istoria sportului.

Un exemplu apropiat este golul marcat de Vuk Bakić în Serbia, în 2012, după aproximativ 2,2 secunde. De-a lungul anilor au existat și alte goluri extrem de rapide, însă puține au fost cronometrare atât de aproape de pragul de două secunde.

Totuși, aceste recorduri sunt adesea considerate neoficiale, deoarece în fotbal nu există un sistem universal care să confirme oficial cel mai rapid gol din toate competițiile din lume. În multe cazuri, timpul exact este estimat ulterior pe baza imaginilor sau a relatărilor din presă.

Povestea lui Gavin Stokes

Gavin Stokes nu era o vedetă a marilor campionate europene, ci un jucător din fotbalul semi-profesionist scoțian. El a evoluat pentru Maryhill FC, iar în perioada de juniorat a trecut și pe la academiile unor cluburi precum Alloa Athletic și Dundee United.

În afara terenului de fotbal, viața lui era una obișnuită. Stokes lucra ca electrician, iar fotbalul era o pasiune pe care o continua în paralel cu munca de zi cu zi.

Din păcate, povestea sa s-a încheiat tragic. În anul 2022, Gavin Stokes a murit la vârsta de doar 30 de ani, în urma unui accident rutier petrecut în Glasgow. Vestea dispariției sale a emoționat comunitatea fotbalistică locală, iar golul său spectaculos din 2017 a rămas una dintre cele mai memorabile amintiri ale carierei sale.

De ce sunt posibile golurile marcate în câteva secunde

Regulile oficiale ale fotbalului permit marcarea unui gol direct din lovitura de start. Din acest motiv, unele dintre cele mai rapide reușite din istorie sunt șuturi trimise imediat după kickoff, atunci când portarul advers nu este încă pregătit sau se află într-o poziție mai avansată.

Astfel de momente sunt extrem de rare, dar atunci când se întâmplă devin instantaneu legendare. Golul marcat de Gavin Stokes în 2017 rămâne unul dintre acele momente speciale ale fotbalului care arată că, uneori, istoria se poate scrie în doar câteva secunde.

