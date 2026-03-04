Dublă eliminare la Survivor! Au fost surprinși deja în România, deși toată lumea îi credea la filmări

Dublă eliminare la Survivor! Se pare că doi dintre concurenți au fost eliminați și au ajuns deja în România, în timp ce fanii cred că aceștia încă se află în Dominicană. Telespectatorii vor avea o surpriză de proporții. Cine sunt cei doi eliminați care au ajuns deja acasă?

Episodul din 1 martie 2026 al emisiunii Survivor a fost unul care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Doi membri din tribul Războinicilor au fost trimiși la duel, iar în timpul acestuia, situația a luat o întorsătură neașteptată.

Nicu și Kaan au participat la proba de eliminare, însă soțul Bellei Santiago s-a accidentat la cea de-a treia intrare pe teren, cea pentru punctul de departajare, iar proba a fost suspendată.

Au fost surprinși deja în România, deși toată lumea îi credea la filmări

Așa cum spuneam, în timpul celui de-al treilea joc, Nicu a suferit o lovitură la genunchi după ce a sărit peste un obstacol, chiar dacă în prima tură a avut un avantaj împotriva prietenului său, Adrian Kaan. După accidentare, duelul a fost suspendat, iar Nicu a ajuns pe mâna medicilor.

Ei bine, se pare că accidentarea Războinicului este una destul de serioasă și îl va trimite acasă. Potrivit, Viperelor Vesele, Nicu a fost deja eliminat de la Survivor și s-a întors în România. Însă, dacă această eliminare era cumva previzibilă pentru fani, surpriza abia acum vine.

Se pare că nu doar Nicu a părăsit competiția de la Antena 1, ci și prietenul său Adrian Kaan. Conform dezvăluirilor făcute de Viperele Vesele, chiar dacă toată lumea îi crede la filmări, cei doi au plecat din Dominicană și au fost surprinși recent într-un supermarket din Balotești.

Fanii emisiunii au fost surprinși să afle de eliminarea celor doi și sunt curioși să afle contextul în care aceștia au ajuns să plece acasă. În cazul lui Nicu, cel mai probabil accidentarea suferită în timpul duelului a fost motivul ce l-a trimis acasă. Rămâne de văzut totuși în ce context va avea loc și eliminarea lui Kaan.

Imagini sfâșietoare. Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul accidentându-se grav la Survivor, azi-noapte

Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și hobby-uri interesante

Foto: Viperele Vesele