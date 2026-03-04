Kader Keita a fost prins după 12h de la producerea accidentului rutier din București. Mijlocașul de la Rapid riscă ani grei de închisoare

Kader Keita (25 de ani), mijllocașul de la Rapid, a fost implicat într-un accident rutier produs marți, 3 martie, în București. În timp ce se afla la volanul mașinii sale, sportivul a lovit un pieton, o femeie de 68 de ani, care traversa strada. Sportivul a fugit de la locul faptei și a fost prins 12 ore mai târziu.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de marți, 3 martie 2026, în jurul orei 06:00, pe strada Gherghiței din Sectorul 2, București. Kader Keita se afla la volanul unui autoturism care a lovit în plin un pieton – în timp ce traversa strada. Victima este o femeie în vârstă de 68 de ani.

Kader Keita a fost prins după 12 ore de la producerea accidentului

Martorii de la accident susțin că mijlocașul de la Rapid a lovit pietonul apoi s-a făcut nevăzut. Trecătorii au sunat la 112, iar femeia a ajuns de urgență la spital, unde a fost internată în stare gravă. Victima le-ar fi spus medicilor că a căzut și s-a lovit la cap, însă aceștia și-au dat seama că a fost rănită în urma unui accident.

„La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Autoritățile au demarat cercetările și au reușit să-l identifice pe șofer. La 12 ore de la incident, s-a aflat că este vorba despre Kader Keita. Acesta a fost reținut și audiat pentru părăsirea locului accidentului. De asemenea, jucătorul de la Rapid a fost dus la INML pentru analize de sânge. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o condamnare de la 2 la 7 ani pentru părăsirea locului accidentului.

Kader Keita este originar din Coasta de Fildeș și s-a făcut remarcat în România ca jucător la mai multe echipe de fotbal – înainte de a transfera definitiv pe postul de mijlocaș la echipa Rapid. În dimineața accidentului, tânărul revenise în București după ce a participat la un meci al echipei sale (Slobozia-Rapid)

După ce a fugit de la locul accidentului, Kader Keita și-a văzut liniștit de programul său și s-ar fi prezentat la antrenamentul programat marți după-amiaza, fără să spună un cuvânt despre cele întâmplate.

