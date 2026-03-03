Acasă » Știri » Mijlocaș de la Rapid, implicat într-un accident rutier! A lovit o femeie cu mașina și a fugit de la fața locului

De: Anca Chihaie 03/03/2026 | 21:51
Un jucător al echipei de fotbal Rapid București a fost prins de poliție după un accident rutier grav produs marți dimineață în București, în urma căruia o femeie în vârstă de 68 de ani a fost grav rănită. Potrivit anchetatorilor, fotbalistul s‑ar fi aflat la volanul unui autoturism care a lovit pietonul în timp ce aceasta traversa strada. Ulterior, șoferul a părăsit locul evenimentului fără să anunțe autoritățile imediat.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 6 dimineața, într-o intersecție din nordul Capitalei, pe o arteră intens circulată. Martorii oculari au declarat că au văzut o persoană lovită în timp ce traversa regulamentar, iar vehiculul implicat s-a îndepărtat rapid, înainte ca cineva să poată interveni. Echipajele de urgență au fost chemate imediat la fața locului, iar victima a fost preluată și transportată la un spital din București, unde a fost internată în stare gravă.

Mijlocaș de la Rapid implicat într-un accident rutier

Persoana implicată în incident este Kader Keita, mijlocaș la Rapid, în vârstă de 25 de ani, originar din Coasta de Fildeş. Jucătorul a venit în România acum câțiva ani și a evoluat pentru mai multe echipe înainte de a se transfera definitiv la Rapid. În actualul sezon, a fost prezent pe teren în numeroase meciuri, însă nu a reușit să marcheze și nici să ofere pase decisive pentru echipă.

Kader Keita

Potrivit informațiilor sportive, mijlocașul a revenit în Capitală în noaptea accidentului, după un meci la care echipa sa a participat. După eveniment, acesta s‑ar fi prezentat la antrenamentul programat pentru marți după‑amiaza, fără a comunica celor din staff sau colegilor despre incidentul rutier în care a fost implicat. Abia mai târziu s‑a aflat despre cele întâmplate, moment în care poliția a luat măsurile de identificare și audiere.

În prezent, anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele accidentului, inclusiv viteza vehiculului, condițiile de trafic și dacă au fost implicate alte persoane sau vehicule. De asemenea, autoritățile verifică dacă șoferul a încălcat normele rutiere privind acordarea de prioritate pietonilor și dacă a fost sub influența unor substanțe care i‑ar fi afectat capacitatea de a conduce.

