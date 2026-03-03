Acasă » Știri » Știri externe » Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. Se înfometează?”

Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. Se înfometează?”

De: Daniel Matei 03/03/2026 | 22:50
Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. Se înfometează?”
Sursa foto: Profimedia
Actrița Demi Moore a stârnit îngrijorare prin apariția sa la gala Actor Awards 2026. Fanii s-au declarat îngrijorați ca urmare a faptului că Moore a părut extrem de fragilă pe covorul roșu, iar speculațiile nu au întârziat să apară.

Totul vine la scurt timp după ce Kelly Osbourne a provocat și ea îngrijorări după ce a apărut extrem de slabă la Brit Awards. Iar acum, Demi Moore este și ea „sub lupa” publicului, după ce a apărut pe covorul roșu cu o siluetă foarte subțire.

În vârstă de 63 de ani, Demi Moore a sosit la eveniment într-o rochie Schiaparelli – neagră, fără bretele, cu imprimeu tip crocodil și o trenă albă din pene, care i-a scos în evidență silueta foarte suplă, scrie Page Six. Chiar mult prea suplă, ar spune unii.

Colierul ei, creat cu cascade de diamante, a avut în total 73,54 carate, în timp ce cerceii ei cu trei șiruri de diamante au ajuns la 12,32 carate. Ea a adăugat un inel cu diamant de 7,61 carate, precum și un inel de 1,72 carate, mai scrie sursa citată.

Sursa foto: Profimedia

Fanii sunt îngrijorați de aspectul lui Demi Moore

Deși apariția a fost una strălucitoare, nu ținuta a fost cea care a atras cel mai mult atenția. Imediat după ceremonie, internauții au început să pună sub semnul întrebării starea de sănătate a actriței, spunând că aceasta pare exagerat de slabă.

Multe voci au susținut că brațele foarte subțiri, dar și omoplații și claviculele foarte proeminente ar putea fi o urmare a utilizării Ozempic, un medicament creat pentru ținerea sub control a diabetului, dar care a început în ultima vreme să fie folosit de tot mai multe vedete de la Hollywood care își doresc să slăbească rapid.

„Idolatrizăm din nou boala, ca în 2005?”, „Nu ignorăm că se înfometează, nu?”, „Trebuie să încetăm să promovăm asta. E clar că nu e sănătos”. „Aduceți înapoi femeile puternice și sănătoase!”, „Anorexia e noul trend?”, „Din păcate, silueta scheletică pare să fie noua modă. E trist și un exemplu prost pentru adolescente”, „Ca persoană care a trecut printr-o tulburare alimentară, nu pot considera asta un ideal de frumusețe. O femeie sănătoasă e o femeie frumoasă”, sunt doar câteva din comentariile internauților după apariția lui Demi Moore.

×