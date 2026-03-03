A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo 5 deputați”

Patruzeci și două de zile fără mâncare pentru trei copii! Aceasta este drama unei mame greu încercată. În platoul emisiunii Dan Capatos Show, Vasilica a venit cu o poveste care șochează România. În fața prezentatorului, mama a trei copii a spus că, după separare, a rămas fără cei mici. CANCAN.ro are toată povestea în exclusivitate!

Femeia susține că a mers la școală cu o hotărâre judecătorească definitivă pentru a-i lua acasă. În loc să plece liniștită cu ei, spune că s-a trezit cu poliția chemată împotriva ei. A fost sancționată chiar în fața școlii, deși avea decizia instanței în mână. Pentru ea, acel moment a fost începutul unui război care continuă și astăzi. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am mers cu sentința judecătorească care avea ștampila dreptunghiulară. Acea ștampilă atestă că nu poate fi atacată, este definitivă. Am mers la școală, am anunțat învățătorii și directoarea și m-am dus să-mi preiau copiii cu hotărârea în mână. Directoarea, fiind catolică și prietenă cu soțul meu, a sunat la poliție. A venit poliția, m-a luat și m-a sancționat.”

Vasilica spune că amenda ar fi fost pentru tulburarea liniștii publice, acuzație pe care o respinge. Ea a declarat că nu a făcut scandal și că ar exista înregistrări care ar demonstra asta. În timp ce polițiștii o legitimau și o sancționau, tatăl ar fi profitat și ar fi plecat cu copiii. Momentul care a durut-o cel mai tare a fost întrebarea copilului cel mic. Băiatul, spune ea, voia doar să știe cine are dreptate, mama sau tata.

„Să merg cu hotărârea judecătorească în mână să-mi preiau copiii conform deciziei instanței, iar tatăl a pus copiii în mașină și au plecat acasă. Când a urcat în mașină, copilul cel mic, care nu avea nici șase ani împliniți, l-a întrebat ce a zis polițistul, cine are dreptate? Tata sau mama? Cum că aș fi deranjat liniștea publică în fața școlii. Nu există. Am înregistrarea pe un stick.”

Fostul soț al Vasilicăi, la poartă cu poliția și DGASPC

Conflictul nu s-a oprit la poarta școlii, iar lucrurile au escaladat rapid. Vasilica povestește că, ulterior, fostul soț a venit la casa ei cu polițiști și reprezentanți DGASPC. Spune că au stat ore întregi la poartă, punând presiune să predea copilul. Ea spune că avea sentință definitivă și că minorul era la domiciliul stabilit de instanță.

„Am luat minorul în baza hotărârii judecătorești. A venit cu doi polițiști la poarta mea, cu doi asistenți sociali de la DGASPC. Au stat trei ore acolo și au pus presiune pe mine să deschid poarta și să le dau copilul. Copilul este la domiciliul stabilit de instanță. Nu sunteți de acord? Mergeți și luați-vă cu judecătorul de gât. El a sărit gardul în prezența polițiștilor, a descuiat casa, i-a spus minorului hai, l-a luat de mână peste gard.”

Disperarea a împins-o la un gest extrem, care a șocat opinia publică și politicienii. În 2024, Vasilica a intrat în greva foamei în fața Parlamentului, sperând că cineva o va auzi. Spune că a stat 42 de zile într-o mașină, în fața Camerei Deputaților, fără să mănânce nimic. Puțini oameni s-au oprit să o asculte, deși mulți au văzut-o acolo zilnic.

„Am intrat în greva foamei. În fața Camerei Deputaților, 42 de zile, în mașină. Absolut nimic, 42 de zile. Au văzut foarte mulți oameni, dar foarte puțini au coborât din mașină ca să stea de vorbă cu mine. Au fost vreo cinci deputați. Am fost chemată de președinta comisiei juridice, Laura Vicol. M-a chemat în biroul dânsei să mă tragă de urechi.”

