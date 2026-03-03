Acasă » Știri » A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo 5 deputați”

A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo 5 deputați”

De: Simona Vlad 03/03/2026 | 23:41
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Patruzeci și două de zile fără mâncare pentru trei copii! Aceasta este drama unei mame greu încercată. În platoul emisiunii Dan Capatos Show, Vasilica a venit cu o poveste care șochează România. În fața prezentatorului, mama a trei copii a spus că, după separare, a rămas fără cei mici. CANCAN.ro are toată povestea în exclusivitate!

Femeia susține că a mers la școală cu o hotărâre judecătorească definitivă pentru a-i lua acasă. În loc să plece liniștită cu ei, spune că s-a trezit cu poliția chemată împotriva ei. A fost sancționată chiar în fața școlii, deși avea decizia instanței în mână. Pentru ea, acel moment a fost începutul unui război care continuă și astăzi. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am mers cu sentința judecătorească care avea ștampila dreptunghiulară. Acea ștampilă atestă că nu poate fi atacată, este definitivă. Am mers la școală, am anunțat învățătorii și directoarea și m-am dus să-mi preiau copiii cu hotărârea în mână. Directoarea, fiind catolică și prietenă cu soțul meu, a sunat la poliție. A venit poliția, m-a luat și m-a sancționat.”

Vasilica spune că amenda ar fi fost pentru tulburarea liniștii publice, acuzație pe care o respinge. Ea a declarat că nu a făcut scandal și că ar exista înregistrări care ar demonstra asta. În timp ce polițiștii o legitimau și o sancționau, tatăl ar fi profitat și ar fi plecat cu copiii. Momentul care a durut-o cel mai tare a fost întrebarea copilului cel mic. Băiatul, spune ea, voia doar să știe cine are dreptate, mama sau tata.

„Să merg cu hotărârea judecătorească în mână să-mi preiau copiii conform deciziei instanței, iar tatăl a pus copiii în mașină și au plecat acasă. Când a urcat în mașină, copilul cel mic, care nu avea nici șase ani împliniți, l-a întrebat ce a zis polițistul, cine are dreptate? Tata sau mama? Cum că aș fi deranjat liniștea publică în fața școlii. Nu există. Am înregistrarea pe un stick.”

Fostul soț al Vasilicăi, la poartă cu poliția și DGASPC

Conflictul nu s-a oprit la poarta școlii, iar lucrurile au escaladat rapid. Vasilica povestește că, ulterior, fostul soț a venit la casa ei cu polițiști și reprezentanți DGASPC. Spune că au stat ore întregi la poartă, punând presiune să predea copilul. Ea spune că avea sentință definitivă și că minorul era la domiciliul stabilit de instanță.

„Am luat minorul în baza hotărârii judecătorești. A venit cu doi polițiști la poarta mea, cu doi asistenți sociali de la DGASPC. Au stat trei ore acolo și au pus presiune pe mine să deschid poarta și să le dau copilul. Copilul este la domiciliul stabilit de instanță. Nu sunteți de acord? Mergeți și luați-vă cu judecătorul de gât. El a sărit gardul în prezența polițiștilor, a descuiat casa, i-a spus minorului hai, l-a luat de mână peste gard.”

Disperarea a împins-o la un gest extrem, care a șocat opinia publică și politicienii. În 2024, Vasilica a intrat în greva foamei în fața Parlamentului, sperând că cineva o va auzi. Spune că a stat 42 de zile într-o mașină, în fața Camerei Deputaților, fără să mănânce nimic. Puțini oameni s-au oprit să o asculte, deși mulți au văzut-o acolo zilnic.

„Am intrat în greva foamei. În fața Camerei Deputaților, 42 de zile, în mașină. Absolut nimic, 42 de zile. Au văzut foarte mulți oameni, dar foarte puțini au coborât din mașină ca să stea de vorbă cu mine. Au fost vreo cinci deputați. Am fost chemată de președinta comisiei juridice, Laura Vicol. M-a chemat în biroul dânsei să mă tragă de urechi.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Simona Sensual, sexy-blondina anilor 2010, îi dă în judecată! Alegerile suspendate au ”ars-o” cu 2.000 de euro

Simona Sensual, dezvăluiri despre accidentul rutier în care a fost implicată: ”Am martori!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii importante
Știri
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii importante
Vasilica Mihăilă, femeia care a făcut greva foamei timp de 42 de zile pentru că nu era lăsată să-și vadă copiii, face dezvăluiri uluitoare despre fostul soț
Știri
Vasilica Mihăilă, femeia care a făcut greva foamei timp de 42 de zile pentru că nu era lăsată…
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații...
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Gandul.ro
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii crescute: „E o bombă de carbohidrați lichizi”
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți...
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
Digi24
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu...
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Digi 24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Gandul.ro
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii ...
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii importante
Vasilica Mihăilă, femeia care a făcut greva foamei timp de 42 de zile pentru că nu era lăsată să-și ...
Vasilica Mihăilă, femeia care a făcut greva foamei timp de 42 de zile pentru că nu era lăsată să-și vadă copiii, face dezvăluiri uluitoare despre fostul soț
Ireal! Cât costă acum un zbor pentru ocolirea Orientului Mijlociu
Ireal! Cât costă acum un zbor pentru ocolirea Orientului Mijlociu
Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. ...
Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. Se înfometează?”
Simona Sensual, amenințată după accidentul rutier. A depus plângere: ”Trăiesc o spaimă!”
Simona Sensual, amenințată după accidentul rutier. A depus plângere: ”Trăiesc o spaimă!”
4 martie 1977 vs. prezent: Cât de pregătită este România pentru un nou seism major?
4 martie 1977 vs. prezent: Cât de pregătită este România pentru un nou seism major?
Vezi toate știrile
×