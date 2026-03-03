Acasă » Știri » Simona Sensual, dezvăluiri despre accidentul rutier în care a fost implicată: ”Am martori!”

Simona Sensual, dezvăluiri despre accidentul rutier în care a fost implicată: ”Am martori!”

De: Simona Vlad 03/03/2026 | 22:20
Simona Sensual și-a deschis afacere cu cafea (foto: Facebook)
Simona Suhoi, ex Sensual, a rupt tăcerea în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Fosta asistentă TV a vorbit despre un accident în trafic pe care îl consideră cel puțin suspect. Vedeta a descris pas cu pas momentul impactului care i-a avariat mașina, în exclusivitate pentru CANCAN.ro!

Simona este convinsă că nu a fost o simplă neatenție în trafic, ci o acțiune făcută cu intenție clară. Ea a declarat că șoferul implicat ar fi chiar unul dintre vecinii ei, cu care ar exista tensiuni mai vechi. Fosta asistentă spune că are martori care au observat detalii esențiale despre modul în care s-a produs coliziunea. Vezi emisiunea integrală aici!

„El, în loc să frâneze în momentul impactului, a accelerat în continuare. Am martori care spun: domnule, la impact logic frânezi, nu accelerezi. Se vedea clar cum mi-a luat toată bara, de la un capăt la altul, accelerând. Nu ai cum să ai un simplu impact și cauciucul să fie sfârtecat în halul acela.”

Simona a explicat că incidentul s-a produs într-o intersecție din apropierea locului unde își parchează mașina zilnic. Potrivit declarațiilor sale, celălalt șofer ar fi făcut un viraj la stânga exact când autoturismul ei era deja în intersecție. Mai mult, Simona a spus și că modul în care a fost avariat cauciucul nu corespunde unui simplu contact accidental între două mașini. Fosta asistentă TV a spus că sunt prea multe detalii care nu se leagă și care ridică semne de întrebare.

„Nu ai cum să ai un simplu impact și cauciucul să fie sfârtecat în halul acela. El a făcut viraj stânga, dar mașina mea era deja în intersecție. Se vede cum mi-a luat toată bara și s-a dus pe ea accelerând. E ceva care nu se leagă deloc.”

Un alt detaliu care a surprins-o pe Simona a fost reacția bărbatului imediat după accident. În loc să verifice dacă este bine sau dacă are nevoie de ajutor, acesta ar fi avut o altă preocupare. Vedeta spune că primul lucru rostit nu a fost despre starea ei de sănătate, ci despre existența înregistrării video.

„În loc să întrebe dacă sunt bine, primul lucru pe care l-a spus a fost: totul e filmat. A rămas șocat și repeta că totul e filmat. Nu m-a întrebat dacă sunt bine, dacă m-am lovit, dacă mi s-a făcut rău. A declarat la poliție că a avut o singură cameră pe bord. (…) Poate s-a gândit că sunt mai naivă și că poate să mă intimideze. De multe ori am lăsat de la mine și am zis să fie bine. Dar nu vreau să profite cineva de bunătatea mea. Eu doar relatez ce s-a întâmplat și vreau să se ia o decizie corectă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Simona Sensual, sexy-blondina anilor 2010, îi dă în judecată! Alegerile suspendate au "ars-o" cu 2.000 de euro

TOP 40 vedete îmbrăcate, dar care "împung" cu …"butonașii"! Cine-i mai periculoasă: Antonia, Drăgușanca sau Gina Pistol?

