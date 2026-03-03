Vasilica Mihăilă, femeia care a făcut greva foamei timp de 42 de zile pentru că nu era lăsată să-și vadă copiii, face dezvăluiri uluitoare despre fostul soț

În platoul emisiunii Dan Capatos Show, Vasilica a venit cu o poveste care a tăiat respirațiile. În fața lui Dan Capatos, mama a trei copii a vorbit despre un mariaj început din iubire și sfârșit în acuzații șocante. Femeia spune că s-a căsătorit convinsă că își va construi o familie fericită. După ani de relație și trei copii, realitatea ar fi devenit însă dură și greu de imaginat. CANCAN.ro are toate detaliile!

Infidelitățile repetate au zguduit căsnicia, dar nu au distrus-o imediat, pentru că ea a ales să ierte. În final, susține că a rămas nu doar fără soț, ci și fără copiii pe care i-a adus pe lume. Vezi emisiunea integrală aici!

„Noi ne-am căsătorit din dragoste, avem trei copii. La vremea aia tot din dragoste și divorțăm. Se mai îndrăgostesc oamenii, eu înțeleg asta, dar felul în care el a ales să iasă din căsnicia noastră nu a fost normal și civilizat. Să fii violent cu propriii copii și cu mama copiilor tăi este altceva.”

Vasilica a povestit că prima infidelitate a apărut la doar doi ani după nuntă, într-un moment în care nu aveau copii. Spune că a ales să treacă peste, crezând că iubirea poate repara o greșeală. La doi ani după acel episod, s-a născut primul copil, iar familia părea din nou întreagă. Au urmat încă doi copii, iar ea a sperat că responsabilitatea îl va schimba definitiv pe soțul ei. Totuși, când cel de-al treilea copil a împlinit un an, istoria s-ar fi repetat dureros. Atunci, spune ea, a înțeles că problema nu era o rătăcire, ci un tipar greu de ignorat.

„Am ales să merg mai departe pentru că eu una m-am căsătorit din dragoste. L-am iertat după doi ani de la momentul infidelității. După alți doi ani a apărut primul nostru copil. Când al treilea copil a împlinit un an, s-a îndrăgostit din nou.”

Vasilica, poveste sfâșietătoare: „Mi-a dat medicamente pe ascuns”

Ceea ce urmează în povestea Vasilicăi pare desprins dintr-un scenariu de film. Femeia susține că soțul i-ar fi administrat pe ascuns un medicament pentru schizofrenie, timp de șase luni. Spune că primea substanța în cafea, fără știrea și fără consimțământul ei, zi de zi. Simptomele au fost grave și inexplicabile, iar medicii nu reușeau să identifice cauza exactă. Abia ulterior ar fi aflat, prin intermediul unei persoane care știa, ce i s-ar fi întâmplat.

„A ales să-mi administreze un medicament pentru schizofrenie timp de jumătate de an, pe ascuns, zi de zi, în cafea. Aveam amorțeli pe partea stângă, nu mai aveam control asupra musculaturii și eram exagerat de obosită. Aveam tendință spre depresie și mă scăpam în pat noaptea fără să simt. Eu mă gândeam că am născut natural trei copii și că poate a venit timpul pentru intervenții.”

Vasilica spune că a făcut plângere penală și a încercat să obțină încadrarea faptei la tentativă de omor. Potrivit declarațiilor ei, procurorul ar fi clasat cauza motivând că victima nu a decedat. Femeia afirmă că a simțit atunci că lupta ei pentru dreptate este mult mai dificilă decât credea. În urma separării, spune că a fost lăsată și fără copii.

„Procurorul a clasat plângerea pe tentativă de omor motivând, negru pe alb, că victima nu a decedat. Nu poți să spui că ai încurcat vitamina C cu Risolept și i-ai dat o singură dată. I-ai dat în formă continuă timp de jumătate de an, zi de zi. În putem acum să bem cafeaua cu zahăr brun, zahăr alb sau cu Risolept.”

