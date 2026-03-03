Acasă » Știri » Cum arată Diana Matei în costum de baie, la 44 de ani. Fanii au rămas mască când au văzut-o!

De: Denisa Crăciun 03/03/2026 | 23:57
Diana Matei/ Sursa: Instagram

Diana Matei, interpreta de muzică de petrecere, a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanță. Iată cum arată în costum de baie, la 44 de ani!

Vremea din România nu i-a piirt vedetei, așa că a plecat într-o vacanță pentru a se bucura de razele soarelui. Temperaturile erau atât de ridicate, încât Diana Matei a scos din garderobă costumul de baie.

Ea spus că a plecat pe alte meleaguri și pentru a scăpa de agitație și stres. Chiar dacă nu este o fire care să se relaxeze a reușit să facă asta, însă abia după câteva zile a simțit că vacanța și-a făcut treaba și s-a putut relaxa.

Este a cincea zi de vacanță și abia acum pot spune că am dat jos de pe umeri agitația și ritmul nebun în care sunt obișnuită să ard fiecare zi. Abia acum am deschis ochii și încep să văd și să simt detașarea pe care ar trebui să ți-o aducă vacanța. Cred că toate rolurile pe care le jucăm, > și acest > la care lucrăm în fiecare zi, te fac să obosești groaznic! Prea relaxată n-am fost niciodată, cred că e ceva în ADN-ul meu, dar dacă-mi iese să stau liniștită până în a zecea zi, înseamnă că pot schimba orice în viața mea! Vă pup tare!, a transmis vedeta pe pagina sa de socializare.

Diana Matei/ Sursa: Instagram
Diana Matei/ Sursa: Instagram

Diana Matei în costum de baie la 44 de ani

Artista împărtășește totul cu fanii ei. Ea este foarte activă pe rețelele de socializare. Din această vacanță, Diana Matei le-a arătat urmăritorilor ei că se menține în formă și la 44 de ani și că are un corp bine definit. În momentul în care a făcut postarea, cântăreața nu a dat foarte multe detalii despre destinația pe care a ales-o, în schimb a mărturisit că a ajuns în paradis.

După mai multe zboruri care ne-au zdruncinat puțin, am ajuns într-un paradis! N-am postat nimic aseară, pentru ca eram atât de obosită încât abia puteam să țin telelefonul în mână. Greu cu distanțele astea!, a transmis vedeta pe pagina sa.

A fost una dintre cele mai dorite actrițe de la Hollywood, dar astăzi a ajuns de nerecunoscut. Cum arată Joey Heatherton

