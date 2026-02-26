A fost una dintre cele mai dorite actrițe de la Hollywood, dar astăzi a ajuns de nerecunoscut. Cum arată Joey Heatherton

Joey Heatherton, în vârstă de 81 de ani, este de nerecunoscut în cele mai recente fotografii în care apare lucrând în grădina casei sale. Actrița din filmul „Of Mice and Men” era considerată una dintre cele bombele sexy din anii ’60 și ’70 și unul dintre celebrii „iepurași Playboy” ai epocii.

Cariera actriței Joey Heatherton a început devreme, când a jucat în producția originală de pe Broadway a piesei The Sound of Music în 1959. La scurt timp de la debutul ei a devenit cântăreață și dansatoare, dar a devenit cunoscută mai ales pentru frumusețea ei distinctivă. Deși a fost o vedetă în tinerețe, Joey Heatherton abia mai seamănă cu diva sexy care a fost odată.

Cum arată Joey Heatherton, fostul iepuraș Playboy, la 81 de ani

Înainte ca cariera ei să se destrame și lumina reflectoarelor să se stingă, Heatherton a fost căsătorită cu fostul jucător de fotbal american Lance Rentzel. Cei doi s-au căsătorit în aprilie 1969, dar au divorțat curând, în 1972.

În cele mai recente fotografii surprinse de presa occidentală, actrița a fost surprinsă în timp ce își îngrijea grădina din fața casei din Los Angeles, California. Purta un hanorac negru și pantaloni de trening albastru închis. Avea părul bogat, cu buclele căzându-i pe frunte. Purta și mănuși de grădinărit pentru a-și proteja mâinile de murdărie. Cu un furtun de udat în mână, Joey Heatherton părea concentrată pe sarcina pe care o avea de îndeplinit.

Deși ultimul ei rol cunoscut a fost în 1990, în Cry-Baby, Heatherton a apărut rar în public din 1977, când a pozat nud pentru Playboy. Joey Heatherton a câștigat atenția publicului după ce a apărut ca adolescentă în „The Perry Como Show” în 1959. De acolo, a început să apară în emisiuni de divertisment, seria NBC fără scenariu a lui Dean Martin fiind una dintre primele sale apariții ca legendara showwoman pentru care este cunoscută astăzi.

Aspectul uluitor, frumusețea fără asemănare, dansul senzual și umorul comic al lui Joey Heatherton i-au adus roluri în mai multe alte seriale de divertisment, printre care „The Andy Williams Show”, „The Ed Sullivan Show” și „This Is Tom Jones”. Actrița și-a continuat succesul în cinema cu filmul „My Blood Runs Cold” din 1965 și cu pelicula „The Happy Hooker Goes to Washington” din 1977.

