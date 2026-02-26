Acasă » Știri » Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce am pățit!”

Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce am pățit!”

26/02/2026 | 22:53
Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce am pățit!”

Florin Salam este unul dintre artiștii de renume din România. Talentul său muzical este apreciat de fani și a fost moștenit și de fiica sa, Betty. Însă, deși aceasta și-a dorit să îi calce pe urmele tatălui său, Florin Salam s-a opus, iar acum a dezvăluit și motivul. De ce nu și-a lăsat manelistul fiica să cânte la evenimente?

Florin Salam este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele și face parte din „garda veche”. Fiica sa i-a moștenit talentul, iar fanilor le-ar fi plăcut să îi vadă împreună la evenimente. Însă, manelistul s-a opus vehement și nu și-a dorit niciodată ca fiica lui să îi ducă moștenirea mai departe.

De ce nu și-a dorit Florin Salam ca fiica sa să cânte la evenimente

Fiica lui Florin Salam i-a moștenit talentul muzical, iar pentru o scurtă perioadă a mers să cânte la eveniment. Însă, tatăl său a oprit destul de repede acest lucru, iar acum a explicat și motivul. Ei bine, ce l-a făcut pe Florin Salam să îi interzică lui Betty această activitatea este tocmai propria experiență.

Mai exact, manelistul cunoaște această lume foarte bine și spune că este un dificilă, deloc potrivită pentru o femeie și în special pentru fiica lui. De cele mai multe ori spectatorii consumă alcool, iar reacțiile lor pot să fie nepotrivite și greu de gestionat pentru cineva ca Betty.

Betty: Te-a deranjat vreodată că mergeam să cânt la nunți, ca fată, și voiam să îmi câștig singură banii?

Florin Salam: Mă durea. Nu știu dacă pot să spun că m-a deranjat, că sună altfel. Eu știu ce am pățit eu ca să produc 3 lei. La nunți e urât. Vine un client, îți bagă bani la sâni, la…Sunt și eu cine sunt. Andra, Delia cântă altceva și stau pe scenă, aplaudă lumea. La noi, la lăutari…cum să văd eu că se duce cineva la fiică-mea să îi bage bani la sâni? Aș leșina”, a spus Florin Salam, în cadrul unui podcast.

De cealaltă parte, Betty a spus că tatăl său nu ar fi avut de ce să își fac griji. Tânăra spune că ar fi reacționat categoric în cazul în care cineva ar fi avut un comportament nepotrivit.

„Păi îi dau eu cu microfonul. Tu știi că am o atitudine mai de băiețel eu. Și din punctul meu de vedere, ca fată, în industria lui, nu este un lucru frumos. Este penibil. Eu de la muzică pop am ajuns să cânt manele mai spălate, să zic așa. Și pentru mine a fost ceva nou și nu m-am regăsit”, a replicat Betty.

