Alex Bodi, reacție tăioasă după sentința lui Dorian Popa: ”Doamne ferește să mai gafeze încă o dată!”

De: Simona Vlad 26/02/2026 | 22:51
Alex Bodi, reacție tăioasă după sentința primită de Dorian Popa! Invitat la Dan Capatos Show, omul de afaceri a vorbit despre faptul că atunci când ești model pentru milioane de tineri, fiecare greșeală cântărește dublu. Bodi a vorbit despre diferența dintre mesajele promovate în trecut de Dorian. De asemenea, Bodi a spus și ce crede că ar fi putut face influencerul pentru a-și repara imaginea. CANCAN.ro are toate detaliile din culise!

Subiectul a fost deschis în emisiune după prezentarea sentinței. Alex Bodi nu a ocolit deloc ideea de dezamăgire publică pe care o are Dorian. El a spus că imaginea construită în ani de zile poate fi zdruncinată rapid atunci când apar astfel de episoade. Bodi spune că Dorian Popa avea o direcție clară în online și un public foarte tânăr care îl privea ca pe un exemplu. Tocmai de aceea, spune Bodi, responsabilitatea era cu atât mai mare. Vezi emisiunea integrală aici!

„Conținutul lui trebuia să fie un pic diferit, el trebuia să meargă spre altă direcție, părerea mea. Doamne ferește să mai gafeze încă o dată pentru că e un lucru foarte urât, ar dezamăgi cred că de la un copil de șase ani până dincolo. Avea spoturi în tinerețe cu nu drogurilor, făcea propagandă antidroguri și îți dai seama după atâția ani să fie chiar el cel care dă start la asemenea chestii.”

Alex Bodi a punctat că atunci când promovezi campanii antidrog și vorbești despre disciplină, publicul te pune automat într-o zonă de încredere. În momentul în care apare un incident de acest tip, dezamăgirea este inevitabilă.

„Dorian e un băiat ok, nu a avut antecedente penale, agresivitate și așa mai departe. Poate s-a înclinat balanța în viziunea magistraților. Dar dezamăgire este clar, pentru că una e să spui oamenilor ce să facă și alta e să ajungi tu în situația asta.”

Alex Bodi: „Nicio muncă nu e de luat în râs”

Când discuția a ajuns la pedeapsa de opt luni cu suspendare, Alex Bodi a vorbit despre munca în folosul comunității și despre cum ar trebui privită aceasta. El a spus că nicio activitate nu este degradantă atunci când reprezintă o șansă de a evita o pedeapsă mai dură. Din contră, consideră că astfel de măsuri pot fi o oportunitate reală de a demonstra că ai învățat ceva din greșeală.

„Se pot face multe lucruri în folosul comunității, depinde unde te redirecționează primăria. Poți să mături străzile, am prieteni care mergeau la adăposturi de câini, la sectorul care ține de mediul înconjurător, la spații verzi. Nicio muncă nu este de luat în râs, pentru că munca respectivă te salvează și înlocuiește o pedeapsă care putea fi mult mai gravă.”

Pe final, Alex Bodi a spus că, dacă în cei doi ani de la incident Dorian Popa a demonstrat prin teste și analize că este curat, atunci momentul era perfect pentru o campanie reală împotriva drogurilor.

„Eu, în perioada asta, nu l-am văzut super clean în apariții, era debusolat, sublinia că doi ani și-a făcut teste și analize că e curat. Ok, dacă tu ești un exemplu, de ce nu ai făcut campanie ca să-ți recuperezi greșeala? Dacă ai zis că te-ai lăsat de prostiile alea, de ce nu ai îndrumat lumea, de ce nu te-ai implicat într-o campanie împotriva drogurilor, să susții și financiar, pentru că el ia bani din toate direcțiile.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

